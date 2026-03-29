Mỹ dội 850 tên lửa Tomahawk oanh tạc, vẫn không phá hủy được kho vũ khí Iran?

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần khẳng định quân đội Mỹ cùng đồng minh gần như xóa sổ kho vũ khí của Iran.

Tuy nhiên, tổng hợp dữ liệu tình báo do truyền thông công bố ngày 28-3 cho thấy hiệu quả thực tế của chiến dịch quân sự do Mỹ triển khai nhằm vào Tehran thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Thomas Hudner (DDG-116) phóng tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk trên biển ngày 1-3. Ảnh: Hải quân Mỹ

Cụ thể, báo cáo dựa trên 5 nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ tiết lộ phần lớn kho vũ khí chiến lược do Tehran quản lý vẫn nguyên vẹn, bất chấp hàng loạt đợt oanh tạc dữ dội kéo dài một tháng qua.

Chỉ khoảng 30% tổng số UAV và tên lửa Iran bị phá hủy hoàn toàn.

Nhóm vũ khí hư hại nhẹ hoặc đang “ẩn mình” an toàn dưới hệ thống hầm ngầm, boong-ke kiên cố xuyên lòng đất chiếm tỉ lệ tương đương.

Số vũ khí chiến lược còn lại vẫn nguyên vẹn và luôn sẵn sàng tác chiến.

Tên lửa Tomahawk rơi trúng căn cứ hải quân cạnh trường tiểu học ở Iran (nguồn: The Guardian)

Theo báo cáo, mặc dù phần lớn kho tên lửa ở trạng thái “nội bất xuất, ngoại bất nhập” do không kích vây ráp nhưng Tehran đang nắm giữ lượng dự trữ tên lửa khổng lồ.

Như vậy, chiến thuật “chôn vùi” vũ khí sâu dưới lòng đất giúp Iran bảo toàn sức mạnh cốt lõi trước hỏa lực tầm xa từ Mỹ.

Điều này chứng tỏ mục tiêu hủy diệt năng lực tên lửa đạn đạo ở Tehran là một đích đến xa vời đối với Lầu Năm Góc.

Một báo cáo khác từ tờ Washington Post ngày 27-3 cho thấy cường độ sử dụng tên lửa Tomahawk ở Trung Đông đạt đến mức báo động, buộc nội bộ Lầu Năm Góc thảo luận khẩn cấp về giải pháp bổ sung nguồn cung.

Chưa đầy một tháng mà quân đội Mỹ tiêu tốn 850 quả Tomahawk vào chiến dịch tấn công Iran.

Nổi tiếng với độ chính xác cao, tên lửa Tomahawk trở thành vũ khí chủ lực Mỹ sử dụng, phục vụ mục tiêu triệt hạ cơ sở hạ tầng quân sự trên lãnh thổ Iran.

Tuy nhiên, việc tiêu thụ lượng lớn loại tên lửa đắt đỏ đã gây áp lực khổng lồ lên dây chuyền sản xuất quốc phòng Mỹ.

Nhiều chuyên gia lo ngại nếu chiến sự kéo dài, Mỹ sẽ đối mặt với bài toán thiếu hụt khí tài ở những mặt trận khác.

Trước thông tin “cạn kho” vũ khí, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt lập tức lên tiếng trấn an rằng: “Quân đội Mỹ thừa đạn dược, vũ khí để đạt mọi mục tiêu Tổng thống Donald Trump đề ra ở vùng Vịnh; thậm chí còn hơn thế nữa”.

Bà Leavitt cho biết ông Donald Trump đang yêu cầu các công ty sản xuất vũ khí Mỹ tăng năng suất tối đa.

Đáng chú ý, ông Sean Parnell, đại diện Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ, tuyên bố quân đội Mỹ có mọi thứ cần thiết để thực hiện tất cả nhiệm vụ mà tổng thống giao phó.