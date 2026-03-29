Mỹ dội 850 tên lửa Tomahawk oanh tạc, vẫn không phá hủy được kho vũ khí Iran?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ dội 850 tên lửa Tomahawk oanh tạc, vẫn không phá hủy được kho vũ khí Iran?

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Dù huy động lượng lớn tên lửa Tomahawk oanh tạc dữ dội nhưng quân đội Mỹ chưa thể phá hủy kho vũ khí chiến lược do Iran kiểm soát.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần khẳng định quân đội Mỹ cùng đồng minh gần như xóa sổ kho vũ khí của Iran.

Tuy nhiên, tổng hợp dữ liệu tình báo do truyền thông công bố ngày 28-3 cho thấy hiệu quả thực tế của chiến dịch quân sự do Mỹ triển khai nhằm vào Tehran thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Mỹ dội 850 tên lửa, mục tiêu xóa sổ hỏa lực Iran còn xa vời? - Ảnh 1.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Thomas Hudner (DDG-116) phóng tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk trên biển ngày 1-3. Ảnh: Hải quân Mỹ

Cụ thể, báo cáo dựa trên 5 nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ tiết lộ phần lớn kho vũ khí chiến lược do Tehran quản lý vẫn nguyên vẹn, bất chấp hàng loạt đợt oanh tạc dữ dội kéo dài một tháng qua.

Chỉ khoảng 30% tổng số UAV và tên lửa Iran bị phá hủy hoàn toàn.

Nhóm vũ khí hư hại nhẹ hoặc đang “ẩn mình” an toàn dưới hệ thống hầm ngầm, boong-ke kiên cố xuyên lòng đất chiếm tỉ lệ tương đương.

Số vũ khí chiến lược còn lại vẫn nguyên vẹn và luôn sẵn sàng tác chiến.

Tên lửa Tomahawk rơi trúng căn cứ hải quân cạnh trường tiểu học ở Iran (nguồn: The Guardian)

Theo báo cáo, mặc dù phần lớn kho tên lửa ở trạng thái “nội bất xuất, ngoại bất nhập” do không kích vây ráp nhưng Tehran đang nắm giữ lượng dự trữ tên lửa khổng lồ.

Như vậy, chiến thuật “chôn vùi” vũ khí sâu dưới lòng đất giúp Iran bảo toàn sức mạnh cốt lõi trước hỏa lực tầm xa từ Mỹ.

Điều này chứng tỏ mục tiêu hủy diệt năng lực tên lửa đạn đạo ở Tehran là một đích đến xa vời đối với Lầu Năm Góc.

Một báo cáo khác từ tờ Washington Post ngày 27-3 cho thấy cường độ sử dụng tên lửa Tomahawk ở Trung Đông đạt đến mức báo động, buộc nội bộ Lầu Năm Góc thảo luận khẩn cấp về giải pháp bổ sung nguồn cung.

Chưa đầy một tháng mà quân đội Mỹ tiêu tốn 850 quả Tomahawk vào chiến dịch tấn công Iran.

Nổi tiếng với độ chính xác cao, tên lửa Tomahawk trở thành vũ khí chủ lực Mỹ sử dụng, phục vụ mục tiêu triệt hạ cơ sở hạ tầng quân sự trên lãnh thổ Iran.

Tuy nhiên, việc tiêu thụ lượng lớn loại tên lửa đắt đỏ đã gây áp lực khổng lồ lên dây chuyền sản xuất quốc phòng Mỹ. 

Nhiều chuyên gia lo ngại nếu chiến sự kéo dài, Mỹ sẽ đối mặt với bài toán thiếu hụt khí tài ở những mặt trận khác. 

Trước thông tin “cạn kho” vũ khí, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt lập tức lên tiếng trấn an rằng: “Quân đội Mỹ thừa đạn dược, vũ khí để đạt mọi mục tiêu Tổng thống Donald Trump đề ra ở vùng Vịnh; thậm chí còn hơn thế nữa”.

Bà Leavitt cho biết ông Donald Trump đang yêu cầu các công ty sản xuất vũ khí Mỹ tăng năng suất tối đa.

Đáng chú ý, ông Sean Parnell, đại diện Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ, tuyên bố quân đội Mỹ có mọi thứ cần thiết để thực hiện tất cả nhiệm vụ mà tổng thống giao phó.

Tin liên quan

Israel tuyên bố đánh trúng "bộ não" vũ khí hải quân Iran

(NLĐO) - Không quân Israel đã ném bom trụ sở Tổ chức Công nghiệp Hàng hải Iran (MIO), cơ quan chịu trách nhiệm sản xuất các loại tàu chiến và vũ khí hải quân.

Đòn tình báo phủ đầu chiến sự: Tình báo Iran kém thế, vì sao?

Nửa tấn tài liệu hạt nhân bị đánh cắp, nhiều nhà khoa học bị ám sát và hơn 39 kế hoạch phản kích tan thành mây khói.

Báo Mỹ tiết lộ Mỹ lên kế hoạch mở chiến dịch trên bộ nhiều tuần ở Iran

(NLĐO) - Tờ Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ rằng Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần ở Iran.

Trung Đông Lầu Năm Góc Iran Tổng thống Mỹ Donald Trump tên lửa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo