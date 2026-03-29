Quốc tế

Israel tuyên bố đánh trúng “bộ não” vũ khí hải quân Iran

Huệ Bình

(NLĐO) - Không quân Israel đã ném bom trụ sở Tổ chức Công nghiệp Hàng hải Iran (MIO), cơ quan chịu trách nhiệm sản xuất các loại tàu chiến và vũ khí hải quân.

Theo tuyên bố từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cuộc không kích tại thủ đô Tehran của Iran diễn ra vào rạng sáng 29-3, dựa trên dữ liệu tình báo từ Cục Tình báo Hải quân.

IDF khẳng định cuộc tấn công này "làm tổn hại sâu sắc đến năng lực hải quân" của Iran, đặc biệt là khả năng sản xuất các loại vũ khí hàng hải tiên tiến.

Phía quân đội Israel nhấn mạnh trụ sở của MIO chịu trách nhiệm "nghiên cứu, phát triển và sản xuất hàng loạt vũ khí hải quân, bao gồm các loại tàu nổi và tàu ngầm, các thiết bị có người lái và không người lái, cũng như động cơ và vũ khí".

Nhiều tiếng nổ lớn đã làm rung chuyển Tehran khi cuộc không kích diễn ra, khiến hệ thống phòng không của Iran phải lập tức kích hoạt để đối phó.

Tehran rung chuyển trong đêm, Israel đánh trúng “bộ não” vũ khí biển - Ảnh 1.

Một phụ nữ bị thương nói chuyện điện thoại sau khi rời khỏi căn hộ vì một cuộc không kích trúng tòa nhà dân cư ở Tehran, Iran, ngày 28-3. Ảnh: AP

Theo trang Ynetnews, IDF đã hoàn tất làn sóng tấn công mới nhắm vào hàng chục địa điểm hạ tầng quân sự trên khắp Iran, bao gồm các vùng chiến lược như Parchin (gần Tehran), Tabriz, Isfahan và thậm chí là một hồ chứa nước tại tỉnh Khuzestan.

Người phát ngôn IDF, tướng Effie Defrin khẳng định chiến dịch này nhằm triệt hạ tận gốc năng lực quốc phòng của đối phương.

Ông nói: "Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ hoàn thành các cuộc tấn công vào tất cả các thành phần quan trọng của ngành công nghiệp quân sự của Iran. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ phá hủy phần lớn năng lực sản xuất quân sự, khiến nước này sẽ mất nhiều thời gian mới có thể tái thiết".

Bên cạnh đó, có thêm một đòn giáng mạnh vào chương trình hạt nhân của Tehran. Đó là ông Ali Fouladvand, Trưởng bộ phận nghiên cứu của Tổ chức Đổi mới và Nghiên cứu Phòng thủ Iran (SPND), thiệt mạng cùng gia đình trong một cuộc không kích tại Borujerd.

SPND vốn được coi là tổ chức kế thừa chương trình vũ khí hạt nhân của Iran trước năm 2004, chuyên thực hiện các nghiên cứu quân sự nhạy cảm.

Ông Fouladvand đã bị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt vào tháng 10-2025.

Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran mô tả ông Fouladvand là "một công dân bình thường" khi đưa tin về cái chết của ông này, bất chấp vai trò của ông trong SPND.

Trước đó, ông Fouladvand sống sót sau một vụ tấn công trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày năm ngoái. Tuy nhiên, vợ ông, Masoumeh Pirhadi, đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này.

Mỹ tung soái hạm USS Tripoli và dàn tàu chiến tới Trung Đông

