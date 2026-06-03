Mỹ bắn tàu dầu và đảo ở eo biển Hormuz, tên lửa Iran lao vào các nước vùng Vịnh

Theo Al Jazeera, Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) hôm 2-6 đã viết trên X rằng họ cũng đã "bắn hạ thành công nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran".

CENTCOM giải thích hành động của họ là tấn công tự vệ, diễn ra khi Iran "phóng một số tên lửa đạn đạo về phía các nước láng giềng trong khu vực" nhưng "tất cả đều không trúng mục tiêu dự định".

Hình ảnh cho thấy khói lửa bốc lên từ một tàu chở dầu đang hướng về phía Iran bị bắn vào hôm 2-6 - Ảnh cắt từ clip của CENTCOM

"2 tên lửa của Iran bắn vào Kuwait đã bị bắn trượt hoặc vỡ vụn trên đường bay, 3 tên lửa phóng vào Bahrain đã bị lực lượng phòng không của Mỹ và Bahrain đánh chặn ngay lập tức" - CENTCOM cho biết.

Trước đó, phóng viên Al Jazeera đã ghi nhận còi báo động không kích gần đây đã vang lên ở Bahrain và Kuwait; trong khi Hãng thông tấn Mehr của Iran đưa tin đã nghe thấy tiếng nổ ở TP Qeshm và các cuộc điều tra đang được tiến hành.

Song song đó, hãng tin Tasnim của Iran cho biết Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) đã công bố chuỗi sự kiện chi tiết về cuộc đấu súng giữa lực lượng Mỹ và Iran.

IRGC cho biết cuộc giao tranh bắt đầu khi lực lượng Mỹ tấn công một tàu chở dầu của Iran gần eo biển Hormuz, làm hư hại phòng máy của tàu.

Đoạn video ghi lại cảnh tàu chở dầu bị bắn khi đang hướng về cảng của Iran hôm 2-6 - CLIP: CENTCOM

Vì vậy, IRGC đã tấn công một tàu chiến Mỹ - Israel bằng tên lửa hải quân. Sau đó, lực lượng Mỹ đã nhắm mục tiêu vào một tháp liên lạc của IRGC ở phía nam đảo Qeshm.

Tiếp theo, IRGC đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), mục tiêu là căn cứ không quân của Mỹ, bao gồm cả trụ sở của Hạm đội 5 Mỹ ở Bahrain, cũng như các máy bay trực thăng "nằm ở một trong các quốc gia trong khu vực".

Ngay sau đó, CENTCOM đã lên tiếng bác bỏ báo cáo của IRGC, đồng thời tuyên bố rằng không tên lửa hay UAV nào của Iran bắn trúng mục tiêu.

"Tất cả các cuộc tấn công của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ đều thất bại. Lực lượng Mỹ vẫn cảnh giác và sẵn sàng phòng thủ trước hành động gây hấn vô cớ của Iran" - CENTCOM viết trên X.

Một bản tin trên trang chủ của CENTCOM cũng xác nhận vụ bắn vào tàu chở dầu mà IRGC đề cập. Theo bản tin này, lực lượng Mỹ "đã vô hiệu hóa con tàu bằng cách bắn một tên lửa Hellfire vào phòng máy của tàu, ngăn không cho tàu chở dầu này đến được Iran".

CENTCOM cũng cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 2-6, tàu chở dầu này hiện không có hàng hóa và đang di chuyển trên vịnh Ba Tư, hướng về một cảng của Iran trước khi bị chặn lại.