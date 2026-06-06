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Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 6-6: Lebanon chỉ trích Iran, IRGC cảnh báo Mỹ - Israel

Anh Thư

(NLĐO) - Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã kịch liệt chỉ trích Iran, cáo buộc nước này sử dụng Lebanon như một con bài mặc cả.

Theo Mehr, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 6-6 cảnh báo rằng nếu những hành động gây hấn của liên minh Mỹ - Israel lặp lại, "phản ứng sẽ không bị hạn chế" và Mỹ - Israel sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz đối với hoạt động xuất khẩu dầu khí.

Lời đe dọa của Iran liên quan đến cuộc đối đầu hỏa lực ở eo biển Hormuz vào lúc rạng sáng cùng ngày (giờ địa phương), trong đó phía Iran đã chặn một số tàu, Mỹ bắn vào 2 hòn đảo của Iran và Iran tiếp tục đáp trả bằng việc tấn công các cơ sở quân sự Mỹ ở Kuwait và Bahrain.

Chiến sự Trung Đông ngày 6-6: Iran dọa đóng hoàn toàn eo biển Hormuz, đẩy xung đột khỏi vùng Vịnh - Ảnh 1.

Một vụ phóng tên lửa của Iran - Ảnh: TASNIM

Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei, nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn độc quyền tại Tehran rằng thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Mỹ và Iran hiện phụ thuộc vào việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý "rã" 24 tỉ USD tài sản bị đóng băng của Iran.

Ông Rezaei nhấn mạnh rằng quyết định phá vỡ thế bế tắc này nằm trong tay ông Donald Trump.

Ông Rezaei còn cảnh báo Iran sẽ mở rộng chiến sự ra ngoài vùng vịnh Ba Tư nếu Mỹ nối lại xung đột, bao gồm khả năng mở rộng các hoạt động quân sự từ eo biển Hormuz đến Ấn Độ Dương, eo biển Bab al-Mandeb, biển Đỏ và Địa Trung Hải.

"Chúng tôi sẽ tạo thêm chiều hướng mới cho cuộc xung đột bằng cách tấn công các căn cứ khác của Mỹ mà chúng tôi đã tấn công cho đến nay" - quan chức này đe dọa.

Ông Rezaei cũng bác bỏ khả năng về cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ và Lãnh tụ Tối cao Iran, đồng thời tái khẳng định Iran và Oman có chủ quyền đối với eo biển Hormuz và sẽ cùng nhau quản lý tuyến đường thủy này, bác bỏ việc coi "phí bảo trì" mà Tehran đòi hỏi như một loại lộ phí.

Tổng thống Lebanon chỉ trích Iran

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với đài CNN, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã kịch liệt chỉ trích Iran, cáo buộc nước này sử dụng Lebanon như một con bài mặc cả trái với nguyện vọng của người dân Lebanon.

Ông Aoun tuyên bố ông cam kết làm “bất cứ điều gì cần thiết” để cứu đất nước khỏi xung đột, và người dân Lebanon đã “chán ngán” với cuộc đối đầu quân sự giữa Israel và Hezbollah, một lực lượng ủy nhiệm được Iran hậu thuẫn và được trang bị vũ khí hạng nặng. Hezbollah đã xây dựng được sự ủng hộ mạnh mẽ trong nước bằng cách tự xưng là người bảo vệ miền Nam Lebanon và người dân Palestine.

"Chúng tôi đã quá mệt mỏi và muốn sống trong hòa bình” - tổng thống Lebanon nói.

Ông tiếp lời: "Người dân Lebanon xứng đáng được sống trong hòa bình và phẩm giá, họ không đáng phải chứng kiến nhà cửa của mình bị phá hủy cứ sau 5-10 năm”.

Theo đài Al Jazeera đưa tin chiều 6-6, quân đội Israel vừa ban hành một loạt lệnh cưỡng bức di dời mới đối với cư dân của các huyện Armati, Mashgara, Kafr Huna, Sajad và Ansariya ở miền Nam Lebanon.


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