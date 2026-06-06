Mỹ bắn hạ UAV, tập kích đảo chiến lược của Iran

AP dẫn thông tin từ quân đội Mỹ ngày 5-6 (giờ Mỹ) cho biết lực lượng nước này đã bắn hạ 4 máy bay không người lái (UAV) Iran phóng về phía eo biển Hormuz.

"Các UAV tấn công này gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với hoạt động hàng hải trong khu vực" - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố trên mạng xã hội.

Lực lượng Mỹ sau đó tập kích các địa điểm đặt radar giám sát ven biển Iran tại Goruk và trên đảo Qeshm. "Hoạt động này nhằm phòng vệ trước những cuộc tấn công tiếp theo" – CENTCOM nêu rõ.

Người dân chèo ván trên vùng nước nông, phía xa là các tàu hàng và tàu dịch vụ neo đậu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi TP Bandar Abbas - Iran, ngày 1-6. Ảnh: AP

Đảo Qeshm nằm tại vị trí chiến lược ở eo biển Hormuz, tuyến đường thủy then chốt đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Hòn đảo án ngữ khu vực cửa ngõ từ vùng Vịnh hướng ra biển Oman, vì vậy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về quân sự.

Trước thông báo của CENTCOM, hãng tin Mehr của Iran đưa tin lực lượng nước này đã nổ súng "cảnh cáo" nhằm vào mục tiêu ngoài khơi đảo Larak, gần thành phố cảng Bandar Abbas. Hãng tin Iran cho biết động thái này có thể liên quan việc các tàu hải quân Mỹ thay đổi vị trí trong khu vực.

Cùng ngày, quân đội Iran tuyên bố hải quân nước này đã phóng tên lửa và UAV cảnh cáo các tàu chiến Mỹ hoạt động ở biển Oman, buộc những tàu này rút khỏi khu vực. Tehran nói đây là động thái đáp trả việc lực lượng Mỹ bị cáo buộc quấy rối giao thông hàng hải, bắt giữ tàu chở dầu và tàu thương mại Iran.

Phía Mỹ hiện vẫn bác bỏ tuyên bố này.

Washington đang thực thi lệnh phong tỏa đối với các cảng Iran để đáp trả việc Tehran siết hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz. Tình trạng gián đoạn tại tuyến đường thủy chiến lược này đã đẩy giá năng lượng tăng mạnh, đồng thời tạo thêm sức ép chính trị đối với Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Căng thẳng tại khu vực liên tục leo thang trong những ngày gần đây. Đầu tuần, UAV Iran gây hư hại nghiêm trọng một nhà ga hành khách tại sân bay chính của Kuwait. Vụ việc khiến 1 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương và sân bay phải tạm thời đóng cửa.

Cũng trong ngày 5-6, quân đội Mỹ cho biết lực lượng nước này đã lên một tàu chở dầu thuộc diện trừng phạt có liên hệ với Iran tại Ấn Độ Dương. Washington muốn ngăn Tehran thu lợi từ hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và các mặt hàng khác.

Mỹ đồng thời áp thêm các biện pháp trừng phạt đối với một nhóm cá nhân, doanh nghiệp và tàu chở dầu liên quan lĩnh vực năng lượng Iran.

Bất chấp những diễn biến mới, Tổng thống Donald Trump vẫn nói với báo giới hôm 5-6 rằng "tình hình với Iran dường như đang diễn biến khá tốt".

Tổng thống Donald Trump trao đổi với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một khi từ căn cứ Andrews, bang Maryland, đến Eau Claire, bang Wisconsin - Mỹ ngày 5-6. Ảnh: AP

"Chúng tôi sẽ rất nhanh chóng giải quyết vấn đề Iran và kết quả sẽ rõ ràng theo cách này hoặc cách khác, dù bằng thoả thuận hay biện pháp rất cứng rắn" - Tổng thống Donald Trump nói tại một sự kiện với nông dân ở bang Wisconsin.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng cách tiếp cận quyết liệt với Iran thậm chí có thể dễ thực hiện hơn, song nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng là hạ giá phân bón và giảm sức ép kinh tế.

Một tuần trước đó, theo các nguồn tin, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, đồng thời mở vòng thương lượng mới liên quan chương trình hạt nhân của Tehran.

Tuy nhiên, tiến trình này vẫn chưa hoàn tất khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu một số điều chỉnh, trong khi giới chức Iran chưa thể hiện công khai rằng họ chấp thuận văn bản.