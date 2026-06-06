Iran phóng loạt tên lửa vào các căn cứ quân sự Mỹ

Thông tin cập nhật của Sky News ngày 6-6 cho biết Iran đã phóng loạt tên lửa đạn đạo về phía các căn cứ Mỹ tại Kuwait và Bahrain.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận Iran phóng tổng cộng 7 tên lửa đạn đạo nhằm vào các căn cứ Mỹ. Lực lượng phòng thủ đánh chặn 6 quả, trong khi tên lửa còn lại không bay tới mục tiêu.

Hiện chưa ghi nhận thương vong đối với nhân sự Mỹ.

Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, các mục tiêu gồm căn cứ không quân Ali Al Salem tại Kuwait và trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain.

"Tuyên bố của Iran về việc gây thiệt hại cho trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain là sai sự thật" - CENTCOM khẳng định.

Iran vừa phóng loạt tên lửa về phía các căn cứ Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Ảnh minh hoạ: Anadolu

Trước đó vài giờ, quân đội Mỹ thông báo bắn hạ 4 máy bay không người lái (UAV) tấn công của Iran đang hướng về eo biển Hormuz. CENTCOM cho biết các UAV này tạo ra "mối đe dọa trực tiếp" đối với hoạt động hàng hải trong khu vực.

Lực lượng Mỹ sau đó tập kích các địa điểm đặt radar giám sát ven biển Iran tại Goruk và trên đảo Qeshm để "phòng vệ trước những cuộc tấn công tiếp theo".

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đợt phóng tên lửa là hành động trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào khu vực Sirik và đảo Qeshm.

IRGC còn cho biết đã nhắm mục tiêu vào 4 tàu chở dầu bị cáo buộc tìm cách vượt eo biển Hormuz khi chưa được phép. Lực lượng này cảnh báo nếu Mỹ tiếp tục có hành động "gây rối", Iran sẽ đóng hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược vốn gần như tê liệt so với trước chiến tranh.

Phòng không Kuwait cũng xác nhận đã đánh chặn tên lửa và UAV vào rạng sáng 6-6 (giờ địa phương). Giới chức Kuwait nói những tiếng nổ người dân nghe thấy là âm thanh từ hoạt động đánh chặn, đồng thời kêu gọi tuân thủ các hướng dẫn an toàn.

Cách Kuwait khoảng 400 km về phía Nam, Bộ Nội vụ Bahrain cũng kích hoạt còi báo động phòng không.

Trước đó, hôm 3-6, sân bay quốc tế Kuwait bị đánh trúng, khiến 1 người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Iran cho rằng thiệt hại do tên lửa đánh chặn của Mỹ gây ra, trong khi Washington gọi đây là đòn tập kích "có chủ ý, được tính toán" của Tehran.

Vụ việc xảy ra sau thời gian tương đối yên ắng tại Kuwait kể từ khi lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran có hiệu lực hồi đầu tháng 4.

Trong bối cảnh đó, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc cảnh báo xung đột Iran đang đẩy thêm khoảng 6 triệu người vào tình trạng đói nghiêm trọng.

Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa đã góp phần đẩy giá lương thực tăng, bởi khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu trước đây đi qua tuyến hàng hải huyết mạch này.

"Giá năng lượng và giá lương thực gắn chặt với nhau ở nhiều nơi. Khi thực phẩm đắt hơn, những người nghèo nhất sẽ buộc phải cắt giảm khẩu phần ăn" - Quyền Giám đốc điều hành WFP Carl Skau nói.

Theo phân tích của WFP, thêm 2,5 triệu người tại Somalia, 2,3 triệu người tại Afghanistan và 1,3 triệu người tại Sri Lanka đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu lương thực cơ bản.

"Tác động dự kiến sẽ nghiêm trọng hơn trong những tháng tới, ngay cả khi khủng hoảng tại Trung Đông hạ nhiệt" - WFP cảnh báo.

WFP trước đó từng dự báo thêm 45 triệu người có thể rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực vào cuối tháng 6 này, bên cạnh 318 triệu người vốn đã đối mặt nguy cơ này trên toàn cầu.