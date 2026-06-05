Iran nổ súng cảnh cáo tàu khu trục Mỹ, Lầu Năm Góc chặn tàu ở Ấn Độ Dương

Hãng tin Anadolu dẫn tuyên bố của quân đội Iran vào ngày 5-6 cho biết hải quân nước này đã sử dụng tên lửa Qadir và máy bay không người lái tấn công Shahed Danesh để bắn cảnh cáo hai tàu khu trục DDG-103 và DDG-87 của Mỹ đang hoạt động tại biển Oman.

Văn phòng quan hệ công chúng của quân đội Iran cho biết chiến dịch này nhằm phản ứng trước các "hành vi quấy rối trên biển" và việc Mỹ tịch thu các tàu thương mại, tàu chở dầu của Iran.

Phía Iran cho biết vụ việc đã buộc các tàu khu trục Mỹ, cùng các khí tài thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay USS George H.W. Bush và tàu đổ bộ tấn công Tripoli, phải rời khỏi khu vực biển Oman để di chuyển về hướng Ấn Độ Dương.

Quân đội Iran cáo buộc các tàu khu trục của Mỹ đóng vai trò là trung tâm chỉ huy cho các hoạt động gây hại đến an ninh hàng hải của Tehran.

Trung tâm điều hành chiến dịch hải quân Iran yêu cầu Mỹ chấm dứt các hành động quấy rối trong khu vực, đồng thời cảnh báo có thể triển khai vũ khí tầm xa hơn nếu cần thiết, dù các tàu Mỹ hiện đã di chuyển ra ngoài tầm bắn của loại tên lửa được sử dụng.

Theo quân đội Iran, các tàu chiến Mỹ rời khỏi khu vực biển Oman và hướng về Ấn Độ Dương. Ảnh: Anadolu.

Ở chiều ngược lại, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ (INDOPACOM) cũng thông báo vào ngày 5-6 về việc các lực lượng nước này vừa tiến hành chiến dịch ngăn chặn hàng hải và lên kiểm tra tàu MT DAVINA ngay trong đêm.

Con tàu này được xác định là tàu không quốc tịch và đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Đại diện lực lượng Mỹ nêu rõ trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng các vùng biển quốc tế không thể được sử dụng làm "lá chắn cho các đối tượng bị trừng phạt".

Phía Mỹ không cung cấp chi tiết về hàng hóa, thủy thủ đoàn hay các trường hợp thương vong, bắt giữ trong chiến dịch mới nhất nêu trên.

Thời gian qua, Mỹ duy trì lệnh phong tỏa thương mại đường biển đối với Iran và liên tục chặn nhiều tàu thương mại tại Ấn Độ Dương.

Ngược lại, phía Iran cũng từng nổ súng vào các tàu hàng để ngăn cản việc di chuyển qua eo biển Hormuz ở cửa ngõ vùng Vịnh.