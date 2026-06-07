Chiến sự Trung Đông ngày 7-6: Mỹ - Iran đáp trả nhau, vùng Vịnh vạ lây

Bộ Ngoại giao Iran hôm 7-6 cáo buộc các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ là hành động vi phạm "trắng trợn", đồng thời lên án "hành vi thù địch và khiêu khích" của Washington.

Đáp lại, Iran đã phóng một loạt tên lửa vào các đồng minh của Mỹ là Bahrain và Kuwait hôm 6-6. Hành động này vấp phải sự lên án mạnh mẽ từ các quốc gia vùng Vịnh và gia tăng sức ép lên lệnh ngừng bắn được thỏa thuận vào ngày 8-4.

Các quan chức Kuwait kiểm tra khu vực thiệt hại ở sân bay quốc tế hôm 3-6. Ảnh: Kuwait News Agency

Trong nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã đến Tehran hôm 6-6 để hội đàm với các quan chức Iran, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi.

Theo hãng tin ISNA, ông Naqvi mang theo một bức thư đặc biệt từ tư lệnh quân đội và thủ tướng nước này gửi đến Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

Một nguồn thạo tin cho hay chính phủ Mỹ sẽ tìm cách chuyển hướng các tài sản của Iran sang cho các quốc gia vùng Vịnh để tái thiết và khắc phục những thiệt hại do Iran gây ra.

Tiết lộ này được đưa ra một ngày sau khi ông Mohsen Rezaei, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran, phát biểu trên đài CNN rằng một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 tháng qua phụ thuộc vào việc giải tỏa 24 tỉ USD tài sản của Iran đang bị Mỹ phong tỏa.

Trong khi đó, quân đội Lebanon cho biết hai sĩ quan và một binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel nhắm vào phương tiện quân sự ở miền Nam Lebanon.

Hôm 6-6, quân đội Lebanon cũng thông báo Tư lệnh quân đội Rudolf Haykal đến Pakistan giữa bối cảnh Islamabad đang nỗ lực làm trung gian chấm dứt cuộc xung đột Iran.

Bộ Ngoại giao Jordan đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon, đồng thời lên án cuộc tấn công vào đoàn xe quân sự Lebanon là sự vi phạm chủ quyền, an ninh và ổn định của quốc gia này.

Trong khi đó, lực lượng vũ trang Hezbollah tại Lebanon tuyên bố đã dùng máy bay không người lái Ababil tấn công một "sở chỉ huy" của quân đội Israel tại thị trấn Naqoura thuộc Lebanon.