Điểm nóng xung đột ngày 7-6: Lầu Năm Góc bất ngờ cảnh giác với Israel?

Lầu Năm Góc đã nâng mức đánh giá mối đe dọa phản gián từ Israel lên cấp "nghiêm trọng" - mức cao nhất trong hệ thống phân loại nội bộ - giữa lúc bất đồng giữa Washington và Tel Aviv về các cuộc xung đột tại Iran và Lebanon ngày càng gia tăng.

Theo các quan chức Mỹ đương nhiệm và cựu quan chức được NBC News dẫn lời, quyết định này xuất phát từ những lo ngại ngày càng lớn trong giới quốc phòng Mỹ rằng Israel đang đẩy mạnh hoạt động thu thập thông tin tình báo nhằm vào các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Nguồn tin cho biết mục tiêu của các hoạt động trên là nắm bắt các cuộc thảo luận nội bộ và quá trình hoạch định chính sách của Mỹ liên quan đến tình hình Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

Một quan chức Mỹ tiết lộ đánh giá của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) được thể hiện trong tài liệu dài 7 trang, trong đó liệt kê nhiều vụ việc cụ thể khiến Washington gia tăng quan ngại.

Theo tài liệu này, năng lực tiến hành hoạt động gián điệp con người và thu thập thông tin kỹ thuật của Israel đã đạt mức "nghiêm trọng".

Báo cáo cũng kèm theo biểu đồ đánh giá chi tiết về các nguy cơ an ninh mà Mỹ cho rằng xuất phát từ hoạt động tình báo của đồng minh thân cận này.

Một quan chức Mỹ cho biết Washington từ lâu đã áp dụng các biện pháp an ninh bổ sung khi các quan chức tới Israel công tác. "Israel nổi tiếng với các hoạt động thu thập thông tin rất quyết liệt" - vị này nói.

Trong khi đó, Nhà Trắng và Đại sứ quán Israel tại Mỹ đã bác bỏ thông tin do NBC News đăng tải. Phía Lầu Năm Góc từ chối bình luận về các đánh giá tình báo nội bộ.