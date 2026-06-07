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Quốc tế

Israel tập kích làm tướng Lebanon thiệt mạng

Hải Hưng

(NLĐO) – Nhiều tiếng nói chỉ trích khi Israel tiến hành tập kích khiến một chuẩn tướng, một đại úy và một binh sĩ Lebanon thiệt mạng hôm 6-6 (giờ địa phương).

Ít nhất 12 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại miền Nam Lebanon. Các diễn biến chỉ vài ngày sau khi các bên công bố một lệnh ngừng bắn có điều kiện thông qua đàm phán do Mỹ làm trung gian.

Đáng chú ý nhất là vụ tập kích nhằm vào một phương tiện quân sự trên tuyến đường Khardali - Nabatieh tại Kfar Tebnit. Quân đội Lebanon xác nhận chuẩn tướng Wassam Sabra, đại úy Elie Khoury và binh sĩ Hussein Ghozal thiệt mạng.

Quân đội Lebanon vốn tránh đối đầu và không tham gia trực tiếp cuộc xung đột hiện nay. Theo Al Jazeera, hơn 50 binh sĩ và sĩ quan Lebanon đã thiệt mạng kể từ khi giao tranh bùng phát ngày 2-3, nhưng đây là lần đầu họ mất một tướng cấp cao.

Israel tập kích, tướng Lebanon thiệt mạng, nhiều bên lên án - Ảnh 1.

Hiện trường chiếc xe quân sự bị phá hủy khiến một chuẩn tướng thiệt mạng sau đòn tập kích của Israel tại Kfar Tebnit - Lebanon, ngày 6-6. Ảnh: AP

Quân đội Israel cho biết vụ việc xảy ra trong "khu vực đang có giao tranh", đồng thời nhấn mạnh "mọi hoạt động di chuyển trong khu vực chiến sự cần được phối hợp" với lực lượng Israel.

"Chúng tôi đang điều tra vụ việc"- phía Israel cho biết thêm.

Quân đội Lebanon cáo buộc Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công "tàn bạo, có chủ ý và lặp đi lặp lại", nhằm phá hỏng mọi nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun lên án vụ tập kích "vi phạm trắng trợn chủ quyền Lebanon, luật pháp và các chuẩn mực quốc tế". 

Thủ tướng Nawaf Salam gọi đây là "tội ác ghê tởm nhằm vào Lebanon cùng toàn thể người dân Lebanon".

Cùng ngày, quân đội Lebanon cho biết Tư lệnh Rudolf Haykal lên đường tới Pakistan để hội đàm với người đồng cấp, Thống chế Asim Munir.

Pakistan đang tham gia nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran, trong đó các đòn tấn công của Israel tại Lebanon là một trong những rào cản.

Ngoài vụ tấn công xe quân sự, một đòn không kích của Israel tại làng Saksakiyah, quận Sidon, khiến 6 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Các cuộc tập kích riêng rẽ tại Deir al-Zahrani, tuyến đường Zifta - Nabatieh và khu vực Habboush khiến thêm 3 người nữa thiệt mạng.

Israel cũng gia hạn lệnh sơ tán bắt buộc đối với người dân tại Armati, Mashgara, Kafr Huna, Sajad và Ansariya, yêu cầu họ di chuyển về phía Bắc sông Zahrani.

Quân đội Israel tuyên bố trong 2 ngày qua đã tấn công khoảng 150 mục tiêu gồm kho vũ khí, trung tâm chỉ huy, bệ phóng rốc-két và nhiều cơ sở hạ tầng khác của Hezbollah tại miền Nam Lebanon.

Cuối ngày 6-6, phía Israel xác nhận 2 binh sĩ của họ thiệt mạng tại miền Nam Lebanon. Hezbollah tuyên bố sử dụng UAV Ababil đánh trúng chiếc xe tăng Merkava tại tiền đồn Blat mới được thiết lập ở khu vực Bint Jbeil.

Ả Rập Saudi, Jordan và Qatar đồng loạt lên án vụ tấn công nhằm vào quân đội Lebanon.

Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại miền Nam Lebanon (UNIFIL) cho rằng các cuộc tập kích như vậy "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Lebanon và Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc".

Nghị quyết 1701 từng giúp chấm dứt cuộc chiến Israel - Hezbollah năm 2006 và là nền tảng cho thỏa thuận ngừng bắn tháng 11-2024. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn mới có hiệu lực từ ngày 17-4 vẫn liên tục bị vi phạm.

Tuần này, đại diện Lebanon và Israel tiếp tục công bố một thỏa thuận ngừng bắn có điều kiện tại Washington - Mỹ. Dù vậy, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem bác bỏ vì không có sự tham gia của lực lượng này và không có điều khoản yêu cầu Israel rút khỏi miền Nam Lebanon.

Theo Bộ Y tế Lebanon, kể từ khi xung đột bùng phát ngày 2-3, ít nhất 3.593 người đã thiệt mạng và 10.990 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel trên lãnh thổ Lebanon.

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Mỹ Israel Iran Lebanon Hezbollah xung đột
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