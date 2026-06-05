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Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 7-6: Nổ tại cảng dầu Oman, Iran nêu điều kiện tiên quyết với Mỹ - Israel

Anh Thư

(NLĐO) - Iran cho biết bản dự thảo mới từ phía Mỹ vẫn chứa đựng những "điểm mơ hồ", trong khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon lại bị phá vỡ.

Theo Al Jazeera, Israel hôm 5-6 vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công gây chết người trên khắp Lebanon bất chấp thông báo về một thỏa thuận ngừng bắn mới - do Mỹ làm trung gian -đạt được giữa các quan chức Lebanon và Israel tại Washington hôm 4-6.

"Vừa rồi có thêm các cuộc không kích bên ngoài TP Tyre, trên những ngọn đồi ngay trước thị trấn Shamaa. Vài phút trước đó, một cuộc không kích khác diễn ra ở quận Bint Jbeil và các bạn có thể thấy khói bốc lên từ một thị trấn tên là Kafra" - phóng viên Al Jazeera tường thuật vào chiều 5-6.

Chiến sự Trung Đông ngày 7-6: Nổ tại cảng dầu Oman, Iran nêu điều kiện tiên quyết với Mỹ - Israel. - Ảnh 1.

Một lá cờ Israel cắm trên một khu nhà đổ nát do không kích tại miền Nam Lebanon hôm 4-6 - Ảnh: AP

Theo cập nhật của Bộ Y tế Lebanon, số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2-3 đã tăng lên 3.526 người, trong khi 10.733 người khác bị thương.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố rằng không thể có hòa bình nếu như quân đội Israel không rút khỏi Lebanon.

"Điều kiện tiên quyết của chúng tôi để chấp nhận lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột khu vực là lệnh ngừng bắn trên tất cả mặt trận, bao gồm Lebanon" - hãng tin Mehr dẫn lời IRGC.

Trước đó, Iran đã nhiều lần tuyên bố thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Mỹ - Israel phải bao gồm hòa bình tại Lebanon.

Tướng Mohsen Rezaei, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, cho biết dự thảo biên bản ghi nhớ đang được đàm phán để chấm dứt cuộc đối đầu với Mỹ vẫn còn chứa đựng những “điểm mơ hồ” cần được làm rõ.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông Rezaei cũng cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cố gắng gây áp lực buộc Tehran chấp nhận các điều khoản của Washington trong khi vẫn giữ các điều kiện của Iran “ở trạng thái không rõ ràng”.

Trong khi đó, lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem đã bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được giữa Israel và Lebanon, tuyên bố đó là một "trò hề".

Ông Qassem cảnh báo miền Bắc Israel sẽ vẫn là mục tiêu chừng nào lực lượng Israel còn tiếp tục ném bom Lebanon, làm dấy lên thêm nhiều nghi ngờ về triển vọng của một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài, theo IRNA.

Vùng Vịnh chưa yên

Vào ngày 5-6, ngày thứ 98 của cuộc xung đột tại Trung Đông, Oman đã phản tạm ngừng hoạt động bốc dỡ dầu thô tại cảng Mina al-Fahal sau một vụ nổ gần các bến phao đơn (SBM).

Các nguồn tin cho biết vụ nổ xảy ra giữa SBM 1 và SBM 2, được cho là liên quan đến máy bay không người lái (UAV).

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