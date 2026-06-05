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Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 5-6: Cân nhắc đặc biệt của Mỹ với NATO

Tường Như

(NLĐO) - Mỹ đang cân nhắc mở rộng việc triển khai vũ khí hạt nhân tới thêm nhiều quốc gia thành viên NATO ở châu Âu, theo tờ Financial Times.

Hiện nay, 6 quốc gia NATO gồm Anh, Đức, Ý, Hà Lan, Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cơ chế chia sẻ hạt nhân của liên minh, đồng thời được phép tiếp nhận các máy bay lưỡng dụng có khả năng mang cả vũ khí thông thường lẫn vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Tuy nhiên, danh sách này có thể được mở rộng trong thời gian tới - tờ Financial Times dẫn các nguồn thạo tin về những cuộc thảo luận được đánh giá là "tuyệt mật" tiết lộ.

Mỹ cân nhắc mở rộng triển khai vũ khí hạt nhân tại NATO - Ảnh 1.

Washington được cho là đang đánh giá các lựa chọn nhằm củng cố cam kết an ninh với châu Âu. Ảnh: Anadolu

Theo Financial Times, một số quốc gia ở sườn phía Đông NATO, đặc biệt là Ba Lan và các nước vùng Baltic giáp Nga, đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tiếp nhận máy bay hoặc năng lực triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Động thái được cân nhắc trong bối cảnh Washington đang điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu. 

Sau nhiều thập niên duy trì lực lượng lớn nhằm bảo đảm an ninh cho lục địa này, Mỹ được cho là muốn chuyển một phần nguồn lực sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương và các ưu tiên chiến lược khác.

Năm 2025, hơn 80.000 binh sĩ Mỹ được triển khai tại châu Âu. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc gần đây đã hủy kế hoạch luân chuyển khoảng 4.000 quân tới Ba Lan và trước đó thông báo rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức.

Theo các nguồn tin, việc mở rộng cơ chế chia sẻ hạt nhân có thể là một cách để Mỹ trấn an các đồng minh NATO trong khi giảm dần sự hiện diện quân sự thông thường tại châu Âu. 

Dù vậy, các cuộc thảo luận vẫn đang ở giai đoạn đầu và chưa chắc sẽ dẫn tới thay đổi chính thức trong chính sách hiện hành.

Khả năng mở rộng triển khai hạt nhân được giới phân tích nhận định sẽ mang lại lợi ích lớn cho ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây. 

Ông Dan Coatsworth, Giám đốc phân tích thị trường của AJ Bell, cho rằng nhu cầu về các máy bay chiến đấu lưỡng dụng như F-35 sẽ gia tăng nếu NATO mở rộng mạng lưới triển khai hạt nhân.

Theo ông Coatsworth, nhiều tập đoàn quốc phòng như BAE Systems, Lockheed Martin, Rolls-Royce, Northrop Grumman hay RTX có thể hưởng lợi từ các đơn đặt hàng mới liên quan đến sản xuất, bảo trì và cung ứng linh kiện cho dòng máy bay này.

"Những máy bay như F-35 đòi hỏi chi phí vận hành và bảo dưỡng rất lớn. Nếu việc triển khai vũ khí hạt nhân tại châu Âu được mở rộng, điều đó sẽ tạo ra cơ hội doanh thu đáng kể cho nhiều doanh nghiệp quốc phòng và kéo theo hàng loạt việc làm mới" - ông nhận định.

Nga tiếp tục theo dõi sát mọi động thái của NATO. Moscow nhiều lần chỉ trích việc liên minh quân sự này tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Nga và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu vũ khí hạt nhân của Mỹ được triển khai tới các quốc gia sát lãnh thổ Nga.

Điện Kremlin khẳng định Nga không có ý định tấn công bất kỳ thành viên NATO nào, song tuyên bố lực lượng hạt nhân Nga sẽ coi các quốc gia tiếp nhận vũ khí hạt nhân nhằm vào Nga là mục tiêu tiềm tàng trong trường hợp xảy ra xung đột.

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Mỹ NATO Nga vũ khí hạt nhân
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