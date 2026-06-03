Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã nặng lời với thủ tướng Israel

Thông tin trên vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ngày 3-6 trong cuộc phỏng vấn tại chương trình podcast "Pod Force One" của tờ New York Post.

Động thái này diễn ra sau khi trang tin Axios trước đó tiết lộ về một cuộc điện thoại căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 1-6.

Khi được phóng viên hỏi trực tiếp về việc ông có gọi thủ tướng Israel là "điên rồ" và nói rằng ông Netanyahu đáng lẽ đã phải ngồi tù nếu không có sự giúp đỡ của ông hay không, tổng thống Mỹ trả lời ngắn gọn: "Tôi đã nói vậy".

Theo nội dung cuộc đối thoại được ông Donald Trump chia sẻ, nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ sự bất bình trước các hành động quân sự liên tục của Israel tại Lebanon.

Người đứng đầu Nhà Trắng phát biểu: "Tôi không nói là mình tức giận. Tôi chỉ hơi khó chịu vì việc ông ấy liên tục gây chiến ở Lebanon. Đến một lúc nào đó, tôi đã nói: 'Bibi, chúng ta phải dừng việc này lại, chúng ta phải dừng nó lại'".

Dù vậy, ông Donald Trump chia sẻ thêm bản thân vẫn rất quý mến ông Netanyahu và hai bên đã hợp tác tốt với nhau trong nhiều công việc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các công nhân tại bang New York trong sự kiện ngày 22-5-2026. Ảnh: AP.

Trước đó, nguồn tin từ các quan chức Mỹ tiết lộ với trang tin Axios rằng cuộc điện thoại căng thẳng vào ngày 1-6 xảy ra trong bối cảnh Iran đe dọa sẽ rời bỏ các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ do các cuộc tấn công của Israel với nhóm Hezbollah ở Lebanon.

Nhà lãnh đạo Mỹ được cho là đã yêu cầu thủ tướng Israel hủy bỏ kế hoạch ném bom vào thủ đô Beirut của Lebanon, đồng thời cảnh báo hành động này sẽ khiến Tel Aviv bị cô lập hơn nữa trên trường quốc tế.

Một quan chức Mỹ giấu tên tóm tắt lại những lời lẽ gay gắt của ông Donald Trump trong cuộc gọi rằng ông Netanyahu đang "hành xử điên rồ" và mọi người đều đang quay lưng với Israel vì lý do này.

Một nguồn tin thứ hai cũng cho biết tổng thống Mỹ đã rất tức giận và quát lớn qua điện thoại. Ngay sau cuộc trao đổi đó, ông Netanyahu đã hủy bỏ kế hoạch tấn công Beirut và ông Donald Trump liền thông báo về một thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và Lebanon.

Tuy nhiên, trang Media ITE dẫn lời từ các quan chức cấp cao trong đội ngũ của ông Netanyahu lại đưa ra phản hồi trái ngược với báo cáo của Axios. Phía Israel cho rằng các thông tin trên là không chính xác và bác bỏ việc tổng thống Mỹ đưa ra những lời gay gắt với Thủ tướng Netanyahu.