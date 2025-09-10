Sáng 10-9, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm mạnh

Sáng 10-9, thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến giảm mạnh. Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 133,3 triệu đồng/lượng mua vào và 135,3 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn 500.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua. Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng giảm tương ứng, xuống còn 128 triệu đồng/lượng mua vào và 130,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Điểm đáng chú ý là trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC lao dốc mạnh hơn. Nhiều cửa hàng tại TP HCM niêm yết mua vào ở mức 133 triệu đồng/lượng và bán ra 135 triệu đồng/lượng, tức giảm tới 3 triệu đồng mỗi lượng chỉ sau một ngày. So với mức đỉnh thiết lập cách đây ít ngày, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do đã mất tới 8,5 triệu đồng/lượng.

Đà giảm này diễn ra ngay sau các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường quản lý, ổn định thị trường vàng, cho thấy tác động rõ rệt từ các biện pháp điều hành. Xu hướng đi xuống của giá vàng thế giới cũng góp phần kéo giá trong nước hạ nhiệt.

Biến động giá vàng SJC trong 1 tháng qua

Giá vàng nhẫn trơn cũng lao dốc

Không chỉ giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do, vàng nhẫn trơn do các tiệm vàng nhỏ tự chế tác cũng giảm rất mạnh. Tại nhiều tiệm vàng ở TP HCM và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá vàng nhẫn 99,99% được niêm yết quanh mức 114 triệu đồng/lượng mua vào và 116 triệu đồng/lượng bán ra, mất hàng triệu đồng mỗi lượng chỉ trong vài ngày.

Đáng chú ý, giá vàng nhẫn ở các tiệm nhỏ hiện thấp hơn so với tại các thương hiệu lớn như SJC, PNJ, Mi Hồng từ 12 – 14 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm theo đà đi xuống của giá thế giới

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương thông tin vài ngày qua, nhu cầu bán vàng nhẫn trơn gia tăng mạnh khiến tiệm vàng hạ mạnh giá mua – bán vàng nhẫn. Còn sự chênh lệch lớn giữa vàng nhẫn trơn ở tiệm vàng nhỏ và công ty lớn là do thương hiệu. Thực tế, vàng nhẫn trơn vẫn chủ yếu mua đi bán lại nên các thương hiệu lớn vẫn được khách hàng ưa chuộng hơn, từ đó giá có sự cách biệt.

Giá vàng trong nước những ngày qua biến động theo sát giá vàng thế giới. Lúc 9 giờ, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.633 USD/ounce, giảm gần 50 USD so với mức cao nhất đêm qua.

Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 116 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 19 triệu đồng/lượng.