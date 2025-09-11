Giá vàng hôm nay 11-9: Tiếp tục đà giảm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 11-9: Tiếp tục đà giảm

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay (11-9) tiếp tục xu hướng giảm khi dữ liệu lạm phát tại Mỹ cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Giá vàng hôm nay 11-9: Tiếp tục đà giảm - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế suy yếu

Tính đến 6 giờ sáng 11-9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giảm còn 3.640 USD/ounce, mất 15 USD so với mức đỉnh trong phiên giao dịch đêm qua là 3.655 USD/ounce. Tuy nhiên, giá vàng không nhận được nhiều hỗ trợ từ báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ, vốn thấp hơn kỳ vọng, dẫn đến một số hoạt động chốt lời

Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 của Mỹ, do Cục Thống kê Lao động công bố, bất ngờ giảm 0,1% so với tháng trước, trái ngược với dự báo tăng 0,3%. Đây là lần giảm đầu tiên của PPI trong 4 tháng qua. 

Dữ liệu này củng cố quan điểm của những người theo trường phái ôn hòa về chính sách tiền tệ, làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) duy trì lãi suất cao trong thời gian dài. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8, dự kiến công bố vào cuối ngày hôm nay (11-9), sẽ là tâm điểm chú ý tiếp theo của thị trường vàng.

Trong khi đó, cuộc không kích của Israel vào thủ đô Qatar nhằm vào các lãnh đạo Hamas đã gây ra những hệ lụy lớn. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi FED điều chỉnh chính sách tiền tệ sau khi dữ liệu việc làm cho thấy tình hình tuyển dụng yếu hơn dự kiến.

Giới phân tích nhận định triển vọng giá vàng trong ngắn hạn phụ thuộc vào báo cáo CPI sắp tới và các động thái tiếp theo của FED. Tuy nhiên, trong bối cảnh địa chính trị bất ổn, vàng vẫn là kênh đầu tư được nhiều người lựa chọn.

Tại Việt Nam, cuối ngày 10-9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 135,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn dừng ở mức 130,2 triệu đồng/lượng.


Tin liên quan

Sáng 10-9, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm mạnh

Sáng 10-9, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm mạnh

(NLĐO) – Một số cửa hàng ở TP HCM bất ngờ giảm mạnh giá mua - bán vàng miếng SJC bằng với giá tại các công ty vàng lớn.

Giá vàng hôm nay 10-9: Vàng thế giới hạ nhiệt

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay (10-9) quay đầu giảm mạnh khi các nhà đầu tư đồng loạt bán ra để thu lợi nhuận

Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu lộ trình lập sàn giao dịch vàng

(NLĐO)- Nghiên cứu đề xuất lộ trình triển khai Sở giao dịch vàng quốc gia, hoặc cho phép giao dịch vàng trên Sở giao dịch hàng hóa, thành lập Sàn giao dịch vàng

giá vàng hôm nay giá vàng thế giới giá vàng sjc giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo