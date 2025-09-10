HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 10-9: Vàng thế giới hạ nhiệt

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay (10-9) quay đầu giảm mạnh khi các nhà đầu tư đồng loạt bán ra để thu lợi nhuận

Giá vàng hôm nay 10-9: Vàng thế giới hạ nhiệt- Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay sụt giảm

Tính đến 6 giờ sáng 10-9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giảm còn 3.635 USD/ounce, mất 25 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 3.560 USD/ounce.

Hoạt động chốt lời diễn ra mạnh mẽ trong phiên giao dịch đêm qua sau khi giá vàng chạm mức cao vào đầu phiên. Các chuyên gia nhận định áp lực chốt lời xuất phát từ việc nhà đầu tư tận dụng cơ hội giá vàng lên tới mức cao nhất để thu về lợi nhuận.

Dù vậy, nhu cầu đối với vàng vẫn được củng cố bởi lạm phát toàn cầu, bất ổn kinh tế và chính sách tiền tệ nới lỏng từ các ngân hàng trung ương.

Trên các thị trường liên quan, chỉ số đồng USD tăng mạnh, tạo áp lực lên giá vàng, vốn thường có mối quan hệ nghịch biến với đồng bạc xanh.

Giá dầu thô cũng tăng, giao dịch quanh mức 63,25 USD/thùng, phản ánh lo ngại về nguồn cung năng lượng.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ổn định ở mức khoảng 4,1%, tiếp tục là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư vào vàng.

Dù giá vàng hôm nay giảm nhưng các nhà phân tích cho rằng sự kỳ vọng về chính sách lãi suất thấp hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục là động lực tác động đến thị trường vàng

Tại Việt Nam, cuối ngày 9-9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 135,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn trơn dừng ở mức 130,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 10-9: Vàng thế giới hạ nhiệt- Ảnh 2.

 

Tin liên quan

Chiều 9-9, giá vàng vẫn duy trì ở mức cao, giá bạc gây bất ngờ

Chiều 9-9, giá vàng vẫn duy trì ở mức cao, giá bạc gây bất ngờ

(NLĐO) – Cùng xu hướng lập đỉnh của giá vàng thế giới, bạc cũng tăng giá liên tiếp trong những ngày qua thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Giá vàng tiếp tục tăng, TP HCM công bố hơn 800 điểm mua bán vàng miếng hợp pháp

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC sáng nay, 9-9, được các công ty niêm yết tăng 700.000 đồng/lượng; vàng nhẫn, vàng trang sức 99,99% cũng tăng 600.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 9-9: Vàng thế giới lập đỉnh mới

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay (9-9) tiếp tục lập đỉnh cao mới nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể thực hiện ba lần cắt giảm lãi suất

giá vàng hôm nay giá vàng giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng thế giới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo