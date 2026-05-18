Trúng xổ số miền Nam, nhiều người ở TPHCM, Tây Ninh và Cà Mau đổi thưởng ngay

Sáng 18-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở TPHCM, Tây Ninh và Cà Mau trúng giải an ủi vé số của 3 đài là Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.
Theo đó, vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 17-5, giải an ủi được xác định trúng tại TPHCM và tỉnh Tây.
Nơi đổi thưởng ngay trong đêm cho nhiều khách hàng trúng giải an ủi vé số Kiên Giang là đại lý Minh Phát, đại lý Thiện Phát (TPHCM) và đại lý Thanh Thúy (tỉnh Tây Ninh).
Mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải an ủi của vé số Tiền Giang được xác định cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số An Khang ở Bến Cát, TPHCM.
Mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang và vé số Kiên Giang, giải an ủi của vé số Đà Lạt được xác định trúng tại tỉnh Cà Mau.
Nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải an ủi vé số Đà Lạt là đại lý vé số Hổ và đại lý vé số Ngọc Quang ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.
Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 18-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.
