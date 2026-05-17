Nhiều người ở Vĩnh Long, TPHCM, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ trúng độc đắc xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam tuần qua có tổng cộng 22 giải độc đắc của 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam.

Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 10-5, giải độc đắc (dãy số 134619) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 378913) trúng tại TPHCM.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 566502) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 11-5, giải độc đắc (dãy số 115854) "ở lại" TPHCM.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 586853) trúng tại An Giang.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 431844) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 12-5, giải độc đắc (dãy số 366748) trúng tại An Giang và Cà Mau.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 408610) đến nay vẫn chưa lộ diện.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 355485) trúng tại TPHCM.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 13-5, giải độc đắc (dãy số 718304) "ở lại" Cần Thơ.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 077915) trúng tại TPHCM.

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc giải độc đắc (dãy số 632151) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 14-5, giải độc đắc (dãy số 859600) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 261628) trúng tại TPHCM.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 194241) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 15-5, giải độc đắc (dãy số 216215) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 314542) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 660519) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 16-5, giải độc đắc (dãy số 639537) trúng tại Cà Mau.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 911805) "ở lại" TPHCM tuần thứ 2 liên tiếp.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 822472) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Long An mở thưởng chiều 16-5, giải độc đắc (dãy số 009743) vẫn chưa lộ diện người trúng.

Như vậy, tuần qua, 2 giải độc đắc của vé số Bến Tre và vé số Long An vẫn chưa lộ diện khách hàng trúng 32 vé.

Trong khi đó, có đến 7 đài trúng độc đắc tại tỉnh Vĩnh Long, 6 đài trúng tại TPHCM, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau mỗi nơi trúng 2 đài.