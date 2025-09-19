HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chiều 19-9, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng ổn định

Thái Phương

(NLĐO) – Thu thuế đối với hoạt động đầu tư có lãi là phổ biến, vàng cũng không ngoại lệ nhưng cần công khai, công bằng và khung pháp lý vững chắc.

Chiều 19-9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết phổ biến quanh 130 triệu đồng/lượng mua vào, 132 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua. Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được giao dịch quanh 126 triệu đồng/lượng mua vào, 128,7 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với buổi sáng.

Thị trường vàng trong nước chững lại trong những ngày qua, bất chấp giá vàng thế giới biến động rất mạnh. Hiện, giá vàng thế giới đang được giao dịch ở mức 3.656 USD/ounce, tăng gần chục USD mỗi ounce so với buổi sáng. Giá vàng thế giới có thời điểm lập đỉnh mốc 3.700 USD/ounce trước khi hạ nhiệt – nhưng vẫn đang ở vùng đỉnh lịch sử.

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới hiện ở mức 15-16 triệu đồng/lượng. Dù đã thu hẹp so với mốc khoảng 20 triệu đồng/lượng vài tuần trước, nhưng vẫn còn rất cao so với mục tiêu khoảng 4-5 triệu đồng. 

Một trong những chính sách quản lý vàng mới được thị trường quan tâm gần đây, là Chính phủ yêu cầu bổ sung quy định thu nhập từ hoạt động mua bán vàng thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Theo các chuyên gia, đề xuất đánh thuế vàng là một thay đổi quan trọng, được kỳ vọng sẽ hạn chế đầu cơ và tạo sự công bằng giữa các kênh đầu tư.

Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh các thông tin liên quan đến đánh thuế giao dịch vàng, phóng viên tiếp tục ghi nhận ý kiến của các chuyên gia.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ - Ngân hàng UOB Việt Nam, nhận định các chính sách cơ quan quản lý đang triển khai trong việc ổn định thị trường vàng là rất quan trọng. Bởi biến động trên thị trường vàng trong nước không chỉ liên quan đến một kênh đầu tư, còn có thể dẫn đến những áp lực khác liên quan đến chính sách tiền tệ.

Ông Đinh Đức Quang chia sẻ xung quanh yêu cầu đánh thuế vàng 

"Hoạt động vàng ở Việt Nam là một hoạt động rất lâu đời, nếu không có cách thức quản lý và ổn định, không tạo ra một sân chơi minh bạch cho nhà đầu tư, sẽ dẫn đến những hệ lụy như nhập lậu vàng, từ đó tác động đến tỉ giá. Các chỉ đạo gần đây mang tính tổng thể, không chỉ dừng lại ở việc thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế, mà còn mở rộng cho nhiều bên tham gia vào thị trường này" – ông Quang nói.

Với chính sách xóa độc quyền vàng miếng tại Nghị định 232/2025 sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, cho phép các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện được phép sản xuất và kinh doanh vàng miếng góp phần mở rộng thị trường đi cùng quản lý chặt chẽ từ cơ quan chức năng, sẽ tạo ra bước đột phá trong quản lý giá vàng tại Việt Nam.

Với việc đánh thuế giao dịch đầu tư vàng, lãnh đạo Ngân hàng UOB Việt Nam cho rằng việc thu thuế trên các hoạt động kinh doanh, mua bán tài sản - không chỉ riêng vàng - là hợp lý, phù hợp với thông lệ quốc tế. Như đầu tư bất động sản, chứng khoán, khi có lợi nhuận, nhà đầu tư đều phải có nghĩa vụ đóng góp ngân sách. 

"Ngoại trừ gửi tiết kiệm, hầu hết hoạt động đầu tư sinh lời khác đều phải thực hiện nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, việc áp dụng thuế đối với vàng cần tiến hành theo lộ trình. Thông thường, muốn thực hiện thu thuế, trước tiên phải tạo ra sân chơi công khai, minh bạch, có cơ sở pháp lý vững chắc. Chỉ khi quản lý được dòng tiền ra vào và kiểm soát được các giao dịch minh bạch, mới có thể yêu cầu nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ với nhà nước" – ông Đinh Đức Quang nói.

Trên thực tế, theo các chuyên gia, hiện cơ quan quản lý vẫn có thể thu thuế tại các cửa hàng, công ty kinh doanh vàng, bởi ở đó đã có dữ liệu giao dịch. Tuy nhiên, trong tương lai khi Việt Nam đang xúc tiến lập sàn giao dịch vàng sẽ giúp chuẩn hóa pháp lý, minh bạch thông tin, ứng dụng công nghệ trong thu thập dữ liệu… Từ đó, sẽ hỗ trợ đáng kể cho việc thu thuế.


Chiều 19-9, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng ổn định- Ảnh 2.

GIá vàng miếng SJC biến động chững lại trong những ngày qua. Nguồn: Công ty SJC

 

