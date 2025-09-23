HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chiều 23-9, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá vàng thế giới lập đỉnh lịch sử mới thúc đẩy giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng tiếp vào cuối ngày 23-9

Chiều 23-9, các doanh nghiệp tiếp tục niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 133 triệu đồng/lượng và 135 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 400.000 đồng/lượng so với buổi sáng. Trong 1 ngày, giá vàng miếng tăng khoảng 1,4 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng đi lên, các loại vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được giao dịch nhích lên 128,8 – 131,5 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào - bán ra, tăng nửa triệu đồng so với buổi sáng. Trong 1 ngày, giá vàng nhẫn tăng 2 triệu đồng/lượng.

Dù vậy, đà tăng của giá vàng trong nước vẫn không bằng mức biến động của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý đi lên mạnh mẽ và lập đỉnh mới lên tới 3.785 USD/ounce, tăng khoảng 30 USD mỗi ounce so với buổi sáng. Chỉ trong 1 phiên, mỗi ounce vàng lên tới 100 USD/ounce (tương đương mức tăng 3,2 triệu đồng).

Theo giới phân tích, giá vàng đang được hỗ trợ bởi nhiều thông tin tích cực liên quan đến việc Mỹ có thể cắt giảm lãi suất thêm một vài lần từ nay tới cuối năm. Sau khi vượt qua vùng kháng cự 3.700 điểm, giá vàng đã liên tục lập đỉnh mới và đang ở mốc cao nhất trong lịch sử.

Diễn biến tăng nhanh của giá vàng thế giới, trong khi giá vàng trong nước chững lại, giúp thu hẹp khoảng cách. Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 120,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 14,3 triệu đồng/lượng.

Chiều 23-9, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp- Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC tăng tiếp vào chiều nay

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trong ngày 23-9, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng tăng nhanh, nhu cầu mua vàng của người dân cũng duy trì ở mức cao. Dù vậy, một số công ty như SJC, Mi Hồng thông báo nguồn cung vàng miếng không có nhiều do vắng người bán vàng. Vì vậy, trong sáng cùng ngày, mỗi khách tới công ty SJC được mua 0,5 chỉ vàng nhẫn trơn, còn vàng miếng SJC được bán tùy theo từng thời điểm có vàng...

Một nhân viên của Công ty SJC nói rằng công ty phải mua được vàng miếng từ thị trường rồi mới phân bổ, bán lại cho khách mua. 

Nguồn cung khan hiếm trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước chưa nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng thời gian qua. Thị trường đang chờ đợi thông tư hướng dẫn cụ thể sau khi Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được ban hành, trong đó có cơ chế xóa độc quyền vàng miếng SJC, cho phép nhiều doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện cùng tham gia sản xuất vàng miếng.

Chiều 23-9, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp- Ảnh 3.

Người dân xếp hàng chờ mua vàng tại Công ty SJC ở TP HCM trưa ngày 23-9


giá vàng giá vàng miếng SJC giá vàng nhẫn giá vàng sjc giá vàng pnj giá vàng doji
