Kinh tế

Sáng 23-9, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn cùng đi lên theo đà tăng mạnh mẽ của giá thế giới.

Sáng 23-9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 132,6 triệu đồng/lượng và 134,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

TIN LIÊN QUAN

Các loại vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng cùng xu hướng đi lên, khi được các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI giao dịch quanh mức 128,3 - 131 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào – bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC cũng được một số cửa hàng vàng nhỏ đẩy lên 135,1 triệu đồng chiều mua vào và 137,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra, cao hơn vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn khoảng 2,5 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh vào Sáng 23 - 9 , theo đà thị trường thế giới - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước cùng tăng tiếp theo giá thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng sốc và lập đỉnh mới lên tới 3.754 USD/ounce, tăng khoảng 70 USD mỗi ounce so với phiên trước (tương đương mức tăng khoảng 2,2 triệu đồng).

Giá vàng đang hưởng lợi từ nhu cầu tìm đến kênh trú ẩn an toàn trước những lo ngại căng thẳng địa chính trị. Lộ trình giảm lãi suất của ngân hàng trung ương nhiều nước cũng giúp giá vàng hưởng lợi.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng thương mại khoảng 119,7 triệu đồng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 14,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh vào Sáng 23 - 9 , theo đà thị trường thế giới - Ảnh 3.

Giá vàng miếng biến động liên tục trong những ngày qua

Giá vàng hôm nay, 23-9: Tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay, 23-9: Tiếp tục tăng

Chỉ đạo mới của Thủ tướng về quản lý thị trường vàng, ngăn chặn đầu cơ, tích trữ

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường quản lý thị trường vàng, ngăn chặn đầu cơ, buôn lậu vàng.

Cuối ngày, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục tăng

(NLĐO) - Giá vàng vẫn tăng nhưng tốc độ giảm dần và có thể là sẽ chuyển sang giai đoạn tích lũy.

Chỉ đạo mới của Thủ tướng về quản lý thị trường vàng, ngăn chặn đầu cơ, tích trữ

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường quản lý thị trường vàng, ngăn chặn đầu cơ, buôn lậu vàng.

