Cuối ngày, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục tăng

Chiều 22-9, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh giá vàng miếng SJC tăng lên 131,6 triệu đồng/lượng mua vào và 133,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Các loại vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng có diễn biến mới, khi được nhiều doanh nghiệp điều chỉnh lên 127,3 triệu đồng/lượng mua vào, 130 triệu đồng/lượng bán ra, tăng nửa triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Giá vàng trong nước tăng trở lại do ảnh hưởng từ đà tăng rất mạnh của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng chiều nay bất ngờ tăng vọt, bỏ xa mốc 3.700 USD/ounce. Lúc 16 giờ 30 theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 3.725 USD/ounce, tăng tới khoảng 35 USD/ounce so với buổi sáng (tương đương mức tăng 1,1 triệu đồng/lượng).

Giá vàng trong nước tăng tiếp vào chiều nay

Kim loại quý trên sàn quốc tế tăng trong bối cảnh đồng USD giảm trở lại. Chỉ số đồng USD (DXY) trên thị trường quốc tế giảm 0,12%, lùi về 97,5 điểm vào phiên chiều nay.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 118,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 14,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp trong bối cảnh giá thế giới tăng nhanh hơn đà đi lên của giá vàng miếng.

Dự báo chênh lệch giá vàng nội - ngoại tiếp tục thu hẹp

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cho rằng việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định hạ lãi suất 0,25 điểm % sẽ thúc đẩy giá vàng tăng và thậm chí đã phản ánh vào đà tăng thời gian qua. Về xu hướng sắp tới, khả năng giá vàng vẫn đang ở đà tăng, ít nhất là trong ngắn hạn. Còn về trung dài hạn, đà tăng của giá vàng sẽ chậm lại, không còn mạnh mẽ như năm 2024. Giá vàng vẫn tăng nhưng tốc độ giảm dần và có thể là sẽ chuyển sang giai đoạn tích lũy.

"Dù giá vàng thế giới tăng nhưng giá vàng trong nước có những biến động chững lại, thu hẹp cách biệt với thế giới. Có diễn biến này bởi thị trường vàng còn chịu tác động bởi chính sách quản lý vàng gần đây được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đưa ra. Có thời điểm, giá vàng ở trong nước đã chênh lệch từ 18-20 triệu đồng so với giá thế giới, giờ mức chênh lệch vẫn cao nhưng đã thu hẹp" - ông Phan Dũng Khánh nói.

Đồng thời, cũng theo chuyên gia này, các chính sách quản lý vàng của cơ quan quản lý sẽ có tác động đến thị trường trong xu hướng chung và dài hạn nhiều hơn. Vì vậy, mức chênh lệch giá vàng nội – ngoại sẽ có thể còn thu hẹp tiếp, từ đó khiến giá vàng trong nước đi xuống - nếu giá thế giới chững lại hoặc không biến đông quá mạnh.

Chuyên gia Phan Dũng Khánh chia sẻ về dự báo giá vàng

"Năm 2024, giá vàng trong nước và thế giới có thời điểm tiệm cận với nhau. Và những người mua vàng miếng thời điểm này có thể gặp rủi ro nếu đặt trong bối cảnh cách biệt này thu hẹp" – ông Khánh nói thêm.

Diễn biến mới nhất liên quan đến quản lý vàng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường quản lý thị trường vàng, ngăn chặn đầu cơ, buôn lậu vàng, theo Thông báo số 499 kết luận cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách, vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành. Cụ thể, có giải pháp khả thi để cân bằng cung - cầu thị trường vàng nhưng không để trục lợi chính sách. Đồng thời có các giải pháp kiểm tra, thanh tra, giám sát ngăn chặn đầu cơ, tích trữ, buôn lậu vàng.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành liên quan sớm ban hành hướng dẫn thực hiện hiệu quả, hiệu lực Nghị định số 232 ngày 26-8-2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.



