Giá vàng hôm nay tăng hàng chục USD/ounce

Tính đến 6 giờ sáng ngày 23-9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đạt 3.743 USD/ounce. So với cùng thời điểm ngày 22-9, giá vàng đã tăng thêm 57 USD/ounce, đánh dấu mức cao kỷ lục mới trong lịch sử.

Trên thị trường tương lai, giá vàng giao tháng 12-2025 cũng ghi nhận mức tăng tương tự, đạt 3.750 USD/ounce, tăng 1,5% trong phiên giao dịch đầu tuần.

Giá vàng hôm nay tiếp tục được hưởng lợi từ kỳ vọng ngày càng tăng về việc Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng.

Các nhà đầu tư hiện đang tập trung theo dõi loạt bài phát biểu của quan chức Fed trong tuần này, để tìm kiếm thêm manh mối về lộ trình lãi suất trong tương lai.

Ngoài ra, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – dự kiến công bố vào ngày 26-9, cũng được kỳ vọng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp tục là động lực lớn thúc đẩy giá vàng. Các rủi ro địa chính trị kéo dài, căng thẳng thương mại từ chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với hoạt động mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, đã củng cố sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Tại Việt Nam, cuối ngày 22-9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 133,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn bán ra 130 triệu đồng/lượng.







