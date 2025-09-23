HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 23-9: Tiếp tục tăng

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, ngày 23-9, tiếp tục tăng bởi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm thêm lãi suất, nhu cầu trú ẩn vốn gia tăng

Giá vàng hôm nay, 23-9: Tiếp tục tăng- Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay tăng hàng chục USD/ounce

Tính đến 6 giờ sáng ngày 23-9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đạt 3.743 USD/ounce. So với cùng thời điểm ngày 22-9, giá vàng đã tăng thêm 57 USD/ounce, đánh dấu mức cao kỷ lục mới trong lịch sử.

Trên thị trường tương lai, giá vàng giao tháng 12-2025 cũng ghi nhận mức tăng tương tự, đạt 3.750 USD/ounce, tăng 1,5% trong phiên giao dịch đầu tuần.

Giá vàng hôm nay tiếp tục được hưởng lợi từ kỳ vọng ngày càng tăng về việc Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng.

 Các nhà đầu tư hiện đang tập trung theo dõi loạt bài phát biểu của quan chức Fed trong tuần này, để tìm kiếm thêm manh mối về lộ trình lãi suất trong tương lai. 

Ngoài ra, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – dự kiến công bố vào ngày 26-9, cũng được kỳ vọng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp tục là động lực lớn thúc đẩy giá vàng. Các rủi ro địa chính trị kéo dài, căng thẳng thương mại từ chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với hoạt động mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, đã củng cố sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Tại Việt Nam, cuối ngày 22-9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 133,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn bán ra 130 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, 23-9: Tiếp tục tăng- Ảnh 2.



Tin liên quan

Chỉ đạo mới của Thủ tướng về quản lý thị trường vàng, ngăn chặn đầu cơ, tích trữ

Chỉ đạo mới của Thủ tướng về quản lý thị trường vàng, ngăn chặn đầu cơ, tích trữ

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường quản lý thị trường vàng, ngăn chặn đầu cơ, buôn lậu vàng.

Giá vàng hôm nay 22-9: Tăng tiếp khi vừa mở cửa tuần mới

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC chững lại trong khi giá vàng thế giới đi lên, giúp chênh lệch thu hẹp.

Đánh thuế giao dịch vàng: Mua bán vàng cưới có thuộc diện chịu thuế?

(NLĐO) – Vàng nhẫn đang được xếp vào nhóm vàng trang sức, vậy liệu có bị đánh thuế? Mua bán vàng cưới có thuộc diện chịu thuế không?

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng thế giới giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo