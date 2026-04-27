Chiều 27-4, lộ diện nơi trúng 3 giải độc đắc xổ số miền Nam

Chiều 27-4, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra thêm nhiều khách hàng trúng giải độc đắc của vé số Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 26-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Tiền Giang trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Trần Anh

Theo đó, vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 26-4, giải độc đắc (dãy số 624586) được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Tiền Giang là đại lý vé số Tú ở xã Hiệp Phước, TPHCM.

Đến chiều 27-4, thêm một khách hàng trúng giải độc đắc 7 vé Tiền Giang đã đến một đại lý vé số TPHCM để đổi thưởng 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 360679) của vé số Kiên Giang được các đại lý xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Kiên Giang là đại lý vé số Hoàng ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 212947) và giải an ủi của vé số Đà Lạt được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải độc đắc 4 vé và trúng giải an ủi 5 vé Đà Lạt là đại lý vé số Trúc Giang ở phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Trúc Giang

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Đà Lạt và vé số Tiền Giang cùng trúng tại tỉnh Đồng Tháp; còn giải độc đắc của vé số Kiên Giang trúng tại TP Cần Thơ.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 27-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.