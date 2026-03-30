Chiều 30-3, đại lý thông tin về nhiều người trúng thưởng xổ số miền Nam

Chiều 30-3, liên quan kết quả xổ số miền Nam, anh Lưu Quốc Duy – chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long – thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động rằng đại lý vừa đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải nhất tổng cộng 24 vé Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 29-3.

Nhiều khách ở Vĩnh Long và TPHCM trúng thưởng vé số Kiên Giang và Đà Lạt. Ảnh: ĐLVS Duy

Ngoài ra, đại lý vé số Duy cũng đã đổi thưởng cho những khách hàng may mắn trúng giải an ủi tổng cộng 8 vé Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 29-3.

"Đây là những khách hàng mua tại quầy vé của đại lý ở phường Chánh Hưng, TPHCM" - anh Duy cho biết.

Vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 28-3, giải độc đắc (dãy số 514346) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Cà Mau.

Nơi phân phối 140 vé trúng giải độc đắc và giải an ủi là đại lý vé số cấp 1 Trường Thịnh ở phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Ngày 29-3, khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé Hậu Giang đã đến đại lý vé số Hổ ở phường An Xuyên để đổi thưởng.

Đến ngày 30-3, thêm khách hàng trúng giải độc đắc 4 vé Hậu Giang đã đến đại lý vé số Hổ để đổi thưởng 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Giải độc đắc của vé số Hậu Giang trúng tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ

Như vậy, hiện vẫn còn 7 vé Hậu Giang trúng giải độc đắc nhưng chưa lộ diện chủ nhân may mắn.