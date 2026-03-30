Xổ số miền Nam: Bất ngờ với nơi trúng giải độc đắc vé số TPHCM

Trưa 30-3, các đại lý vé số tỏ ra bất ngờ với giải độc đắc của vé số TPHCM sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố 2 ngày trước đó.

Giải độc đắc của vé số TPHCM mở thưởng ngày 28-3 đã lộ diện tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 28-3, giải độc đắc (dãy số 802879) đến trưa 30-3 đã xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng là tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng giải độc đắc 9 vé TPHCM là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây. Đây cũng là địa chỉ quen thuộc của những khách hàng đổi thưởng giải độc đắc của các đài thuộc xổ số miền Nam trong thời gian gần đây.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số TPHCM được xác định trúng tại TPHCM và tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải an ủi tổng cộng 42 vé TPHCM là đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (TPHCM) và đại lý vé số Lan Hùng Tú (tỉnh Tây Ninh).

Trước đó, vào ngày 29-3, sau khi đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải an ủi 34 vé TPHCM, anh Lê Du - đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh – đã chia sẻ thắc mắc lên trang Facebook của đại lý mình rằng: "Giải thưởng an ủi đây, độc đắc đâu?".

Tuần trước, vé số TPHCM mở thưởng chiều 23-3, giải độc đắc (dãy số 354293) đến nay vẫn đang "bặt vô âm tín".

Hiên, trên website của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM cũng chưa cập nhật thông tin nơi có khách hàng trúng giải độc đắc của vé số TPHCM phát hành ngày 23-3.