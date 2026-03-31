Sáng 31-3, lộ diện nhiều người trúng thưởng xổ số miền Nam

Sáng 31-3, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra khách hàng ở 2 tỉnh trúng thưởng giải độc đắc và giải an ủi của vé số 2 đài.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 30-3. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Vé số Cà Mau trúng giải độc đắc và giải an ủi tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Bửu 79, ĐLVS Út Nghi

Theo đó, vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 30-3, giải độc đắc (dãy số 072092) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé Cà Mau là đại lý vé số Bửu 79 ở xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh. 11 vé Cà Mau trúng độc đắc còn lại chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Giải an ủi của vé số Cà Mau cũng được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Út Nghi ở xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Cà Mau, giải độc đắc (dãy số 090674) của vé số TPHCM được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số TPHCM trúng tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Minh Tú

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé TPHCM là đại lý vé số Minh Tú ở phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai. 13 vé TPHCM trúng độc đắc còn lại đang được đại lý vé số Minh Tú thông báo cho khách hàng nhanh chóng đến đổi thưởng.

Ngoài giải độc đắc, đại lý vé số Minh Tú còn đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải an ủi tổng cộng 18 vé TPHCM.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số TPHCM đến nay vẫn chưa tìm ra nơi có khách trúng thưởng; còn giải độc đắc của vé số Cà Mau "ở lại" tỉnh Cà Mau.

Vé số Bạc Liêu và Vũng Tàu mở thưởng ngày 31-3. Ảnh: ĐLVS Thần Tài

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 31-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.