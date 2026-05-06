Chiều 6-5, lộ diện nơi trúng 2 giải độc đắc và 2 giải an ủi xổ số miền Nam

Chiều 6-5, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nơi trúng giải độc đắc và giải an ủi vé số của 3 đài.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 5-5. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải an ủi của vé số Bến Tre và giải tư của vé số Vũng Tàu trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Quốc Nghi

Theo đó, vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 5-5, giải an ủi được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Quốc Nghi ở xã Thái Mỹ, TPHCM.

Đây cũng là đại lý đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải 4 vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Vũng Tàu và vé số Bến Tre, giải độc đắc (dãy số 066493) của vé số Bạc Liêu trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải độc đắc 7 vé Bạc Liêu là đại lý vé số Tươi Tốt ở xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp.

Giải độc đắc của vé số Bạc Liêu trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Tươi Tốt

Giải an ủi của vé số Bạc Liêu được xác định trúng tại tỉnh An Giang và TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thanh Sang ở xã Thoại Sơn (tỉnh An Giang) và đại lý vé số Đại Phát (TPHCM).

ĐGiải an ủi của vé số Bạc Liêu trúng tại TPHCM và tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Thanh Sang

Vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 4-5, giải độc đắc (dãy số 207225) đến chiều 6-5 mới xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng là tại tỉnh Tây Ninh.

Giải độc đắc của vé số Cà Mau trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Thanh

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Cà Mau là một đại lý vé số ở xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh.

Xổ số miền Nam ngày 6-5 mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Thành Phát

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 6-5 mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.