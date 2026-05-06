Xổ số miền Nam: Đại lý tiết lộ về anh tài xế và chị buôn bán trúng độc đắc 12 tỉ đồng

Sáng 6-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về nơi có khách hàng trúng giải độc đắc của vé số Vũng Tàu.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 5-5. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Vũng Tàu trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo đó, vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 5-5, giải độc đắc (dãy số 742546) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho 2 khách hàng trúng giải độc đắc 6 vé Vũng Tàu là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Cả 2 khách hàng may mắn này đều liên hệ với đại lý Lan Hùng Tú để đổi thưởng bằng hình thức chuyển khoản ngay trong đêm 5-5.

"Chúc mừng anh tài xế và chị buôn bán. Hy vọng những vị khách trúng độc đắc còn lại sẽ sớm liên hệ với Lan để đổi lộc" – chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú, chia sẻ.

Clip Nhân viên mai táng trúng giải độc đắc 10 tỉ đồng. Nguồn: Mạng xã hội

Trước đó, vào chiều 5-5, nam nhân viên mai táng của một trại hòm ở xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh sau khi dò vé số tại khu vực đám tang thì phát hiện mình trúng giải độc đắc 5 vé Vũng Tàu.

Nhiều đồng nghiệp của nam nhân viên mai táng chứng kiến vụ việc đã tỏ ra bất ngờ và liên tục chúc mừng chủ nhân may mắn này.

Nam nhân viên mai táng vui mừng khi biết mình trúng giải độc đắc 5 vé Vũng Tàu. Ảnh cắt ra từ clip

Clip quay lại quá trình nam nhân viên mai táng dò vé số và phát hiện mình trúng giải độc đắc được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về hàng chục ngàn lượt tương tác.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 6-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.