Kinh tế

Chiều 6-9, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm nhanh

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC đang giảm nhanh trên thị trường tự do sau thông tin Thanh tra Chính phủ có thể vào cuộc xem xét việc thao túng thị trường vàng.

Chiều 6-9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ niêm yết mua vào 133,9 triệu đồng/lượng, bán ra 135,4 triệu đồng/lượng – duy trì ở mốc cao so với buổi sáng. 

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được duy trì ở mốc cao quanh 127,7 triệu đồng/lượng mua vào và 130,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn ít biến động ở các công ty vàng lớn khi đang trong ngày cuối tuần.

Tuy nhiên, trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC tại một số cửa hàng vàng nhỏ lại có những chuyển động đáng chú ý. Lúc 15 giờ 30 phút, một số tiệm vàng bất ngờ điều chỉnh giá vàng miếng SJC giảm xuống còn 137 triệu đồng/lượng mua vào, 142 triệu đồng/lượng bán ra. Chiều bán ra giảm 1,5 triệu đồng so với buổi sáng, trong khi chiều mua vào mất tới 4,5 triệu đồng.

Chiều 6-9, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm nhanh - Ảnh 2.

Trưa 6-9, tại một cửa hàng vàng ở TP HCM, người dân ngồi chờ xếp hàng mua vàng hàng tiếng đồng hồ. Nhân viên cửa hàng cho biết mỗi người được mua 1 chỉ vàng nhẫn trơn.

Những người trót mua vàng miếng SJC sáng nay mốc giá 143,5 triệu đồng, nếu đi bán lại thời điểm này chỉ còn được thu mua vào giá 137 triệu đồng.

Dù giảm nhanh nhưng giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do vẫn đang cao hơn trong các công ty vàng và ngân hàng thương mại hơn 6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng có thể biến động mạnh

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương nhận định, các cửa hàng vàng nhỏ đã chủ động điều chỉnh giá vàng miếng SJC giảm nhanh sau thông tin chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, giá vàng miếng SJC có thể sẽ biến động mạnh hơn những ngày tới.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 6-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 để thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Thủ tướng Chính phủ cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc chấn chỉnh, không để tình trạng thao túng thị trường vàng. Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước cũng phải vào cuộc tích cực, nếu cần thì Thanh tra Chính phủ phải vào cuộc xem xét hiện tượng găm hàng, đội giá, thao túng thị trường.

Hiện giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới lần lượt từ 15-20 triệu đồng/lượng.

Chiều 6-9, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm nhanh - Ảnh 3.

Giá vàng miếng SJC tăng vọt trong những ngày qua

