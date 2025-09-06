Giá vàng hôm nay 6-9: Tăng tốc lên đỉnh cao mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 6-9: Tăng tốc lên đỉnh cao mới

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay (6-9) tăng lên mức kỷ lục mới khi báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ được công bố và đồng USD giảm giá

Giá vàng hôm nay 6-9: Tăng tốc lên đỉnh cao mới- Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay thiết lập kỷ lục mới

Tính đến đầu ngày 6-9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần ở mức 3.587 USD/ounce, tăng 42 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.545 USD/ounce).

Giá vàng giao tháng 12 cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng, đạt 3.641 USD/ounce, tăng 40 USD/ounce. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, phản ánh tâm lý bất an của giới đầu tư Mỹ trước các tín hiệu kinh tế vĩ mô.

Báo cáo việc làm tháng 8 của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số lượng việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng 22.000, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường là 75.000. Tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,3%, đúng như dự báo. Dữ liệu này được giới đầu tư đánh giá là tín hiệu củng cố quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất.

Mặt khác, đồng USD giảm giá sâu, chạm mức thấp nhất trong 5 tuần qua, tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng tăng cao.

Ở một diễn biến khác, căng thẳng thương mại giữa Canada và Mỹ tiếp tục thu hút sự chú ý. Hai nước đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán về thuế quan theo ngành nhằm đạt được sự đồng thuận trong bối cảnh Mỹ đe dọa áp thuế lên các mặt hàng như thép, nhôm, ô tô và gỗ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh thực thi thỏa thuận thương mại với Nhật Bản, áp thuế tối đa 15% đối với hầu hết các sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản. Tin tức này đã thúc đẩy tâm lý tích cực của nhà đầu tư vàng.

Giá vàng hôm nay của thế giới tiếp tục được hỗ trợ bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô, bao gồm dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến tại Mỹ và sự suy yếu của đồng USD. Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động, vàng vẫn là kênh trú ẩn an toàn được nhà đầu tư ưu tiên.

Tại Việt Nam, cuối ngày 5-9, giá vàng SJC được bán ra ở mức 134,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn ở mức 129,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 6-9: Tăng tốc lên đỉnh cao mới- Ảnh 2.

Tin liên quan

Giá vàng tiếp tục tăng vọt, vàng miếng SJC trên thị trường tự do xấp xỉ 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng tiếp tục tăng vọt, vàng miếng SJC trên thị trường tự do xấp xỉ 140 triệu đồng/lượng

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục lập mốc cao mới trong sáng nay, 5-9, dù giá vàng thế giới đang chững lại.

Giá vàng hôm nay 5-9: Đảo chiều sụt giảm sau chuỗi ngày tăng nóng

(NLĐO) - Sau nhiều ngày liên tiếp tăng mạnh, giá vàng hôm nay (5-9) đã bắt đầu hạ nhiệt khi các nhà đầu tư tăng cường bán ra chốt lời

Tối 4-9, giá vàng nhảy vọt lên 139 triệu đồng, chuyên gia nói điều bất ngờ

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng vọt khi một số cửa hàng vàng nhỏ đẩy giá chạm mốc đỉnh mới - 139 triệu đồng, chuyên gia cảnh báo rủi ro với vàng SJC

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo