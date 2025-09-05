HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng vượt 140 triệu đồng, chuyên gia cảnh báo nóng khi xếp hàng mua vào thời điểm này

Thái Phương thực hiện

(NLĐO) - Ở mức giá vàng miếng SJC hiện tại đang quá cao so với giá thế giới, nhà đầu tư không nên mua đuổi vì rủi ro là rất lớn.

Chiều ngày 5-9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết mua vào 132,9 triệu đồng/lượng, bán ra 134,4 triệu đồng/lượng, mức cao nhất ở các công ty vàng lớn. 

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC còn tăng mạnh hơn nhiều, hiện đã vượt 140 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể, một số tiệm vàng nhỏ ở TP HCM đầu giờ chiều nay báo giá vàng miếng SJC mua vào 140 triệu đồng/lượng và bán ra 141 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng so với sáng nay và ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng duy trì mốc đỉnh lên 126,7 triệu đồng/lượng mua vào và 129,2 triệu đồng/lượng bán ra. 

Giá vàng vượt 140 triệu đồng, chuyên gia cảnh báo nóng khi xếp hàng mua vào thời điểm này- Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân

Giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh lịch sử, vượt mọi dự báo, nhiều người vẫn đổ xô xếp hàng để mua vào. Trong khi những người khác bày tỏ lo ngại, có nên mua vàng miếng SJC, vàng nhẫn lúc này? 

Phóng viên Báo Người Lao Động đã có trao đổi với PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) về những biến động mạnh trên thị trường vàng những ngày qua.

*Phóng viên: Giá vàng thế giới tăng liên tiếp, lập những mốc đỉnh rất cao, yếu tố nào khiến giá vàng tăng sốc?

- PGS.TS Nguyễn Hữu Huân: Giá vàng thế giới đã phá ngưỡng tâm lý 3.500 USD/ounce và hình thành mức kỷ lục mới. Có nhiều yếu tố hỗ trợ như đồng đô la Mỹ bắt đầu yếu đi; kỳ vọng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm 0,5 điểm % lãi suất trong thời gian tới, đặc biệt là vào cuối tháng 9 này. Trung Quốc cũng đang tăng mạnh lượng cầu vàng… Tất cả những yếu tố đó khiến giá vàng thế giới tăng rất mạnh, và giá vàng trong nước thường sẽ đi theo giá vàng thế giới.

Theo tôi, xu hướng sau khi đã phá mốc 3.500 USD/ounce, chắc chắn sẽ có những phiên kiểm tra lại, nếu vượt qua, giá vàng có thể tiếp tục đạt những đỉnh mới trong tương lai.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) về những biến động mạnh trên thị trường vàng những ngày qua.

*Nhưng giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lại tăng nhanh hơn giá thế giới?

- Giá vàng trong nước tăng nhanh và cao hơn nhiều so với giá thế giới, do nguồn cung hiện tại trong nước vẫn tương đối khan hiếm. Người dân rất khó để mua vàng, đặc biệt là vàng miếng SJC. 

Do chênh lệch cung cầu lớn nên mọi người chấp nhận mua vàng với giá cao. Ở thị trường tự do, giá vàng miếng cũng cao hơn rất nhiều so với giá niêm yết tại các công ty và ngân hàng.

Giá vàng vượt 140 triệu đồng, chuyên gia cảnh báo nóng khi xếp hàng mua vào thời điểm này- Ảnh 2.

Người dân chờ xếp hàng mua vàng tại công ty SJC ở TP HCM những ngày qua

*Một số chuyên gia cảnh báo rủi ro mua vàng miếng SJC, vàng nhẫn lúc này, khi mức chênh lệch với thế giới đã vượt 20 triệu đồng/lượng?

- Đúng vậy! Theo quan điểm của tôi, ở mức chênh lệch quá cao thì nhà đầu tư không nên mua, không nên mua đuổi (FOMO) theo thị trường, bởi rủi ro rất lớn.

Chưa kể, chênh lệch lớn như vậy cũng tiềm ẩn rủi ro về mặt chính sách. Bởi vì một khi Ngân hàng Nhà nước can thiệp vào thị trường vàng bằng những chính sách cụ thể, chắc chắn giá vàng trong nước sẽ hạ nhiệt, gây rủi ro rất lớn cho nhà đầu tư nếu mua ở mức giá hiện nay.

Với quy định mới liên quan đến xóa bỏ độc quyền vàng miếng SJC của Chính phủ, đã được ban hành những ngày qua nhưng có hiệu lực từ đầu tháng 10 tới, với quy định là bỏ độc quyền vàng miếng SJC giúp thị trường có thể phát triển thị trường bền vững trong thời gian tới.

Tuy nhiên, nguyên nhân gốc rễ của vấn đề vẫn nằm ở nguồn cung. Khi phá bỏ độc quyền vàng SJC, người dân sẽ chờ đợi những động thái tiếp theo như bao nhiêu doanh nghiệp được tham gia thị trường kinh doanh vàng miếng, họ được phép nhập khẩu bao nhiêu và lượng vàng đó có đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước hay không?...

Đó là những bài toán cần giải. Khi giải được và đáp ứng được nguồn cung cho lượng cầu lớn hiện nay, thì giá vàng trong nước mới dần ổn định.

Giá vàng vượt 140 triệu đồng, chuyên gia cảnh báo nóng khi xếp hàng mua vào thời điểm này- Ảnh 3.

Giá vàng miếng SJC liên tục lập đỉnh


