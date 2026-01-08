Giá vàng hôm nay 8-1: Bắt đầu sụt giảm

Giá vàng hôm nay của thế giới suy yếu

Lúc 6 giờ ngày 8-1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới giao dịch tại 4.462 USD/ounce, giảm 34 USD so với mức giá cùng thời điểm hôm trước là 4.496 USD/ounce

Sự sụt giảm diễn ra chủ yếu do các nhà đầu tư ngắn hạn chốt lời và ngưỡng kháng cự kỹ thuật mạnh gần mức cao kỷ lục khiến phe mua thận trọng.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định bức tranh dài hạn của vàng vẫn tích cực nhờ nhu cầu từ các ngân hàng trung ương.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tiếp tục kéo dài chuỗi mua vàng lên tháng thứ 14 liên tiếp, nâng tổng mua từ tháng 11-2024 đến nay lên gần 42 tấn.

Đây là yếu tố quan trọng hỗ trợ giá vàng lập nhiều kỷ lục trong năm qua. Năm 2025, vàng ghi nhận mức tăng giá hơn 64%.

Trên các thị trường tài chính khác, chỉ số đô la Mỹ tăng nhẹ, giá dầu thô giảm về quanh 56,5 USD/thùng do lo ngại dư cung toàn cầu, trong khi lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,15% cũng gây áp lực lên giá vàng hôm nay.