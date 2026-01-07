HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cuối ngày 7-1, giá vàng giảm trở lại, PNJ tung chính sách thu mua mới

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC giảm trở lại sau nhiều ngày đi lên, Công ty PNJ bất ngờ thay đổi chính sách thu mua vàng.

Cuối ngày 7-1, giá vàng miếng SJC được các Công ty SJC, PNJ, DOJI niêm yết mua vào 156,1 triệu đồng/lượng, bán ra 158,1 triệu đồng/lượng, giảm trở lại 500.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn thương hiệu SJC được giao dịch ổn định quanh mức 151,6 triệu đồng/lượng mua vào, 154,6 triệu đồng/lượng bán ra. 

Diễn biến đáng chú ý là trên thị trường tự do, khi nhiều cửa hàng vàng nhỏ điều chỉnh giảm mạnh giá giao dịch vàng miếng SJC xuống còn 159,6 triệu đồng/lượng mua vào, 161,6 triệu đồng/lượng bán ra, mất tới 3 triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do cũng chỉ cao hơn vàng miếng SJC ở các công ty lớn khoảng 3,5 triệu đồng.

Giá vàng trong nước hạ nhiệt theo giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng cuối ngày theo giờ Việt Nam được giao dịch ở mức 4.452 USD/ounce, giảm trở lại khoảng 20 USD/ounce so với buổi sáng. Dù hạ nhiệt nhưng giá vàng vẫn đang bỏ xa mốc 4.400 USD/ounce.

Giá vàng giảm trở lại , PNJ thay đổi chính sách thu mua mới ngày 7 - 1 - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước biến động liên tục thời gian qua

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhu cầu mua vàng của người dân vẫn rất nhiều và gia tăng cạnh tranh giữa các thương hiệu.

Trong ngày 7-1, lượng khách tới giao dịch tại cửa hàng của Công ty Bảo Tín Mạnh Hải (phường Bàn Cờ, TPHCM) tấp nập. Đặc biệt từ sáng sớm, lượng khách tới xếp hàng bốc số chờ mua 0,1 chỉ vàng Tiểu Kim Cát để dành, tích lũy rất đông.

Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải ở TPHCM cho hay dù sản phẩm vàng tích lũy 0,1 chỉ nhưng được bán theo giá niêm yết vàng nhẫn 99,99%. Mỗi ngày, cửa hàng sẽ phát tối đa 300 phiếu mua sản phẩm vàng này (tương đương 3 lượng vàng) cho khách có nhu cầu. Khách có nhu cầu mua vàng nhẫn trơn các loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ hoặc 1 lượng đều được đáp ứng, không giới hạn số lượng.

Trong một diễn biến khác, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa điều chỉnh chính sách thu đổi trang sức mua tại công ty này, theo hướng áp dụng thu mua theo giá nguyên vật liệu hoặc tỉ lệ hóa đơn tùy theo nhóm hàng quy định.

Đối với hóa đơn mua trang sức trước ngày 5-1-2026, PNJ áp dụng thu đổi theo chính sách cam kết trên hóa đơn hoặc chương trình đang triển khai tại thời điểm. Chính sách thu đổi sẽ được tư vấn rõ ràng đến khách hàng tại thời điểm giao dịch.

Trước đó, công ty này thu mua trang sức có hàm lượng vàng thấp ở mức 70%-80% giá trị hóa đơn ban đầu, trong khi trang sức có hàm lượng vàng cao được thu mua theo giá thị trường.

Theo PNJ, bản chất của việc tung chính sách mới là khách hàng có thêm lựa chọn và có lợi hơn khi thị trường vàng biến động liên tục và giá vàng tăng cao.

Giá vàng giảm trở lại , PNJ thay đổi chính sách thu mua mới ngày 7 - 1 - Ảnh 3.

Giá vàng trong nước cuối ngày tại công ty SJC

giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng nhẫn giá vàng giá vàng pnj giá vàng miếng SJC
