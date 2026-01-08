Sáng 8-1, giá vàng miếng SJC giảm, vàng nhẫn tiếp tục tăng

Sáng 8-1, giá vàng miếng SJC tại các công ty SJC, PNJ, DOJI được niêm yết ở mức mua vào 156,1 triệu đồng/lượng, bán ra 158,1 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Ở chiều ngược lại, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% thương hiệu SJC vẫn tăng lên 152,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào, 154,9 triệu đồng/lượng bán ra, thêm 300.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Công ty PNJ đẩy giá vàng nhẫn trơn lên 153 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 156 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Mức giá cao nhất thuộc về Công ty Bảo Tín Mạnh Hải khi giá mua bán vàng nhẫn lên tới 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với hôm qua.

Giá vàng giảm trở lại

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay lúc 9 giờ 20, theo giờ Việt Nam, được giao dịch ở mức 4.445 USD/ounce, giảm thêm khoảng 20 USD so với đầu ngày.



Theo giới phân tích, trong ngắn hạn giá vàng có thể chịu áp lực chốt lời nhưng triển vọng dài hạn vẫn của vàng vẫn tích cực nhờ nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và nhu cầu tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn.



Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 141,4 triệu đồng/lượng.



