Chiều 8-5, hai giải độc đắc xổ số miền Nam xuất hiện ở 2 tỉnh

Chiều 8-5, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nơi có khách hàng trúng 2 giải độc đắc của vé số An Giang và vé số Cần Thơ.

Theo đó, vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 7-5, giải độc đắc (dãy số 642819) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Nơi phân phối nguyên cây 160 vé (gồm 16 vé trúng giải độc đắc và 144 vé trúng giải an ủi) là đại lý vé số Thanh Sơn ở xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Tuy nhiên, nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải độc đắc tổng cộng 5 vé Đồng Tháp là đại lý vé số Tươi Tốt ở xã Tràm Chim và đại lý vé số Thúy Vân ở xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Giải an ủi của vé số An Giang cũng trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thúy Vân ở xã Tân Hồng và đại lý vé số Huy Hoàng An Long ở xã An Long, tỉnh Đồng Tháp.

Vé số Cần Thơ, do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng chiều 6-5, giải độc đắc (dãy số 292205) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Cần Thơ là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Tuần trước, giải độc đắc của vé Cần Thơ trúng tại tỉnh An Giang; còn giải độc đắc của vé số An Giang trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 8-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.