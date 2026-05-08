Sáng 8-5, lộ diện nơi trúng 3 giải độc đắc xổ số miền Nam

Sáng 8-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng trúng giải độc đắc vé số của 3 đài.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 7-5. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều cùng ngày, giải độc đắc (dãy số 961493) và giải an ủi được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi bán trúng 160 vé (trong đó gồm 16 vé trúng giải độc đắc và 144 vé trúng giải an ủi) là một đại lý vé số ở xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Phước, giải độc đắc và giải an ủi của vé số Tây Ninh được xác định trúng tại TPHCM. Nơi bán trúng 160 vé là đại lý vé số Như Quỳnh ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM.

Một cây 160 vé Tây Ninh trúng giải độc đắc và giải an ủi tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Như Quỳnh

Vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 5-5, giải độc đắc (dãy số 742546) cũng được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Giải độc đắc của vé số Vũng Tàu trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Sau khi đổi thưởng cho một nam nhân viên của cơ sở mai táng, một nam tài xế và một nữ tiểu thương trúng độc đắc tổng cộng 7 vé Vũng Tàu, đến sáng 8-5, đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh thông tin vừa đổi thưởng thêm 4 vé cho 3 khách hàng quên dò vé số nên phát hiện trúng độc đắc trễ.

"Còn 5 vé trúng giải độc đắc nhưng chưa xuất hiện người đến đổi thưởng" - chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú, cho biết.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 8-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.