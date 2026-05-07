Xổ số miền Nam ngày 7-5: Lộ diện nơi trúng độc đắc và an ủi 160 vé

Chiều 7-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam vừa công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nơi trúng giải độc đắc và giải an ủi nguyên cây 160 vé đài Bình Thuận.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 7-5. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều cùng ngày, giải độc đắc (dãy số 961493) được xác định tiếp tục trúng tại một đại lý vé số ở xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Nguyên cây 160 vé Bình Thuận trúng giải độc đắc và an ủi tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Thanh

Trước đó, vào ngày 2-5, vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều cùng ngày, giải độc đắc (dãy số 023315) và giải an ủi được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi bán trúng nguyên cây gồm 160 vé (trong đó gồm 16 vé trúng giải độc đắc và 144 vé trúng giải an ủi) là đại lý vé số Thanh Khoa ở phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, nơi đổi thưởng là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Thời gian gần đây, Tây Ninh là địa bàn liên tục có khách hàng trúng giải độc đắc của các đài thuộc xổ số miền Nam. Trong đó, nhiều khách hàng trúng giải độc đắc lẫn giải an ủi nguyên cây 160 vé.

Lý giải về việc này, nhiều đại lý cho biết cùng với Vĩnh Long và TPHCM, tỉnh Tây Ninh là một trong những địa bàn tiêu thụ vé số truyền thống nhiều nhất khu vực miền Nam nên xác suất khách hàng trúng giải độc đắc rất cao.