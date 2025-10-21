Độc chiêu lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng ở Quảng Trị

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan điều tra

Ngày 21-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987, trú xã Nam Ba Đồn) để điều tra về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức" và "Đánh bạc trên không gian mạng".

Theo điều tra, Nguyễn Văn Tuấn thường liên hệ với các cơ sở cho thuê xe ô tô tự lái để thuê xe trong thời gian ngắn. Sau khi nhận xe, anh ta lên mạng xã hội tìm người làm giả giấy đăng ký xe hoặc hợp đồng mua bán xe chưa sang tên, rồi mang những chiếc xe này đến các tiệm cầm đồ để cầm cố lấy tiền.

Trong vòng chưa đầy một tháng, với thủ đoạn này, Tuấn đã thực hiện trót lọt 5 vụ, chiếm đoạt tổng cộng hơn 2 tỉ đồng của nhiều bị hại. Toàn bộ số tiền có được, đối tượng khai đã dùng để chơi game, đánh bạc trực tuyến và tiêu xài cá nhân.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, chiêu lừa bằng hình thức thuê xe tự lái rồi làm giả giấy tờ không mới, song ngày càng tinh vi và khó phát hiện hơn. Việc phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở kinh doanh, tiệm cầm đồ và lực lượng chức năng được xem là giải pháp quan trọng để ngăn ngừa tội phạm chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn này.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.