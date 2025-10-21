HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Độc chiêu lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) – Lợi dụng dịch vụ cho thuê xe tự lái, Nguyễn Văn Tuấn ở Quảng Trị đã làm giả giấy tờ rồi mang xe đi cầm cố, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua thuê xe tự lái ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan điều tra

Ngày 21-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987, trú xã Nam Ba Đồn) để điều tra về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức" và "Đánh bạc trên không gian mạng".

Theo điều tra, Nguyễn Văn Tuấn thường liên hệ với các cơ sở cho thuê xe ô tô tự lái để thuê xe trong thời gian ngắn. Sau khi nhận xe, anh ta lên mạng xã hội tìm người làm giả giấy đăng ký xe hoặc hợp đồng mua bán xe chưa sang tên, rồi mang những chiếc xe này đến các tiệm cầm đồ để cầm cố lấy tiền.

Trong vòng chưa đầy một tháng, với thủ đoạn này, Tuấn đã thực hiện trót lọt 5 vụ, chiếm đoạt tổng cộng hơn 2 tỉ đồng của nhiều bị hại. Toàn bộ số tiền có được, đối tượng khai đã dùng để chơi game, đánh bạc trực tuyến và tiêu xài cá nhân.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, chiêu lừa bằng hình thức thuê xe tự lái rồi làm giả giấy tờ không mới, song ngày càng tinh vi và khó phát hiện hơn. Việc phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở kinh doanh, tiệm cầm đồ và lực lượng chức năng được xem là giải pháp quan trọng để ngăn ngừa tội phạm chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn này.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Giám định 500 kg tinh thể nghi ma túy phát hiện ở Quảng Trị

Giám định 500 kg tinh thể nghi ma túy phát hiện ở Quảng Trị

(NLĐO) - Hai người Lào bị bắt quả tang khi vận chuyển gần 500 kg tinh thể nghi ma túy qua biên giới Quảng Trị, tang vật được giám định để phục vụ điều tra.

Mở rộng điều tra vụ vận chuyển 500 kg ma túy ở Quảng Trị

Các đối tượng lợi dụng địa hình hiểm trở, kết hợp nhiều thủ đoạn ngụy trang tinh vi

Hai trai làng đánh nhau gây náo loạn vùng quê Quảng Trị

(NLĐO) - Hai thanh niên ở Quảng Trị đã bị khởi tố, tạm giam gồm Trương Xuân Hải và Trương Ngọc Anh, sau vụ xô xát gây thương tích, náo loạn vùng quê.

