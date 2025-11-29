HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chiêu lừa tinh vi mua vàng online

Thái Phương

Khi giá vàng neo cao, nguồn cung khan hiếm, một số tiệm vàng đưa ra chương trình ưu đãi, giảm giá bất thường để chiếm đoạt tiền thanh toán trước

Ngay sau thông tin Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP HCM thông báo đã nhận được đơn tố cáo của một số người dân về việc mất liên lạc với tiệm vàng Kim Nguyên Bảo sau khi họ đặt mua vàng online và chuyển khoản thành công nhưng không nhận được vàng, ngày 28-11, phóng viên Báo Người Lao Động đã đến trụ sở tiệm vàng Kim Nguyên Bảo (địa chỉ 343 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng) để tìm hiểu nhưng nơi đây đã "cửa đóng then cài".

Số điện thoại ghi trên bảng hiệu cũng không thể liên lạc. Ứng dụng trên điện thoại và website của vàng Kim Nguyên Bảo đều không truy cập được. Một số người dân xung quanh cho biết khoảng 1 tuần nay, cửa hàng vàng này bỗng dưng đóng cửa, trả mặt bằng.

Bên ngoài cửa hàng đang dán bảng "cho thuê nhà nguyên căn". Phóng viên liên lạc bên cho thuê thì được biết căn nhà này do Công ty TNHH Hà Tích Thủy thuê, có đăng ký kinh doanh từ tháng 1-2025. Điều đáng nói là bên thuê đã thanh lý hợp đồng thuê trước thời hạn 2 tháng. "Khách thuê là đơn vị kinh doanh vàng bạc trang sức nhưng đã dọn mặt bằng từ nhiều ngày trước. Mặt bằng đang trống và sẵn sàng cho thuê khách khác" - người đại diện bên cho thuê nói.

Chiêu lừa tinh vi mua vàng online - Ảnh 1.

Cửa hàng vàng Kim Nguyên Bảo hiện đã cửa đóng then cài và các chương trình ưu đãi trên mạng xã hội của tiệm vàng trước đây để thu hút người mua vàng. Ảnh: LAM GIANG

Trước đó, cửa hàng trang sức đá quý Kim Nguyên Bảo tự giới thiệu là trang sức vàng online. Cửa hàng vàng này còn liên tục chạy quảng cáo trên mạng xã hội, gửi tin nhắn cho từng người giới thiệu về chương trình ưu đãi như: mua vàng trúng vàng, tặng voucher giảm giá mua vàng từ 300.000 đồng tới 1,5 triệu đồng… nhằm thu hút và lấy niềm tin của khách hàng. Một trong những nạn nhân là ông T.M.H (SN 1995, ngụ phường Hòa Hưng) cho biết ông đã mua vàng tại cơ sở này và hẹn giao vàng sau 2 đến 3 ngày. Tuy nhiên, khi đến nhận tài sản thì ông được nhân viên thông báo chủ đi nước ngoài không thể liên lạc. Vài ngày sau tiệm cũng đóng cửa.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chuyên gia vàng Nguyễn Ngọc Trọng cho biết hình thức đặt mua vàng online và thanh toán trước không mới. Một số thương hiệu lớn đã áp dụng từ lâu, nhất là trong giai đoạn nguồn cung vàng khan hiếm. Tuy nhiên, ông Trọng nhấn mạnh hình thức này chỉ an toàn khi giao dịch với các công ty vàng uy tín hoặc tiệm vàng địa phương lâu năm. "Thực tế đã từng xảy ra trường hợp cửa hàng có trụ sở rõ ràng nhưng "bỗng dưng biến mất" sau khi nhận tiền đặt cọc. Chủ yếu do giá vàng tăng mạnh khiến chủ tiệm lỗ nặng nên không đủ khả năng giao vàng cho khách" - ông Trọng nói.

Ông Trọng cảnh báo trong bối cảnh giá vàng neo cao, nguồn cung khan hiếm, một số tiệm vàng lợi dụng tâm lý thích giá rẻ, đưa ra các chương trình ưu đãi, giảm giá bất thường để chiếm đoạt tiền thanh toán trước. "Biên lợi nhuận của vàng miếng và vàng nhẫn vốn rất thấp, vì vậy nếu thấy giảm giá quá sâu, người tiêu dùng cần đặc biệt thận trọng" - ông lưu ý.

Một lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 thông tin thêm rằng các cửa hàng chỉ kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ buộc phải đăng ký với Sở Tài chính; riêng cửa hàng vàng Kim Nguyên Bảo không có trong danh sách được cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. Trong nhiều khuyến cáo trước đây, Ngân hàng Nhà nước thường nhấn mạnh vàng là tài sản biến động mạnh, chịu tác động của nhiều yếu tố thị trường nên người dân cần cân nhắc kỹ khi đầu tư để tránh rủi ro. "Theo quy định, người dân chỉ mua bán vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Việc giao dịch vàng miếng tại các cơ sở không được cấp phép là vi phạm và sẽ bị xử phạt. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ nhưng vẫn giao dịch vàng miếng với cá nhân, tổ chức đều trái quy định" - lãnh đạo này nói thêm.

Tương tự, Công an TP HCM cũng khuyến cáo người dân ưu tiên mua bán vàng trực tiếp tại cơ sở có giấy phép, địa chỉ kinh doanh rõ ràng. Đồng thời hạn chế giao dịch vàng qua hình thức online vì khó xác minh tính pháp lý, tiềm ẩn nhiều rủi ro lừa đảo trong bối cảnh biến động thị trường hiện nay.

    Thông báo