Thông tin mới về vụ tiệm vàng ở TPHCM bỗng dưng "biến mất"

Ngay sau thông tin Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM thông báo đã nhận được đơn tố cáo của một số người dân về việc mất liên lạc với tiệm vàng Kim Nguyên Bảo sau khi họ đặt mua vàng online và chuyển khoản thành công nhưng không nhận được vàng, sáng 28-11, phóng viên Báo Người Lao Động đã đến trụ sở tiệm vàng Kim Nguyên Bảo (địa chỉ 343 Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Hưng, TP HCM) để tìm hiểu nhưng nơi đây cửa đóng then cài.

Phóng viên đã gọi qua số điện thoại trên cửa hàng nhưng không thể liên lạc. Ứng dụng điện thoại và website của vàng Kim Nguyên Bảo tới cũng không thể truy cập

Một số người dân xung quanh cho biết khoảng hơn 1 tuần nay, cửa hàng vàng này bỗng dưng đóng cửa, trả mặt bằng.

"Cửa hàng vàng này kinh doanh khoảng một năm nay nhưng đóng cửa từ hơn 1 tuần tới giờ không rõ lý do. Một số khách hàng tới tìm, hỏi thăm việc mua bán vàng nhưng không có ai mở cửa, cũng không có bảo vệ" – chủ một cửa hàng kế bên kể.

Theo ghi nhận, mặt bằng tại địa chỉ 343 Cách Mạng Tháng 8 đang được rao "cho thuê nhà nguyên căn". Phóng viên liên lạc tới số điện thoại trên thông báo cho thuê thì được biết, tiệm vàng Kim Nguyên Bảo đã thanh lý mặt bằng trước thời hạn 2 tháng theo hợp đồng thuê.

"Khách thuê là đơn vị kinh doanh vàng bạc trang sức nhưng đã dọn mặt bằng từ nhiều ngày trước. Mặt bằng đang trống và sẵn sàng cho thuê khách khác" – người này nói.

Cửa hàng trang sức đá quý Kim Nguyên Bảo cửa đóng then cài sáng 28-11

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 27-11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM cho biết đã nhận được đơn tố cáo của một số người dân về việc mất liên lạc với tiệm vàng Kim Nguyên Bảo.

Những người này đã mua vàng online của tiệm nói trên, đã chuyển khoản hoặc thanh toán nhưng không thể liên hệ để nhận vàng.

Một trong những nạn nhân là ông T.M.H. (SN 1995, ngụ phường Hòa Hưng, TP HCM) cho biết ông đã mua vàng tại cơ sở này và hẹn giao vàng sau 2 đến 3 ngày. Tuy nhiên, khi đến nhận tài sản thì ông H. được nhân viên thông báo chủ đi nước ngoài không thể liên lạc.

Tiệm vàng trang sức Kim Nguyên Bảo đã đóng cửa hơn 1 tuần nay, số điện thoại cũng không liên lạc được.

Trước đó, cửa hàng trang sức đá quý Kim Nguyên Bảo tự giới thiệu là trang sức vàng online, được tạo dựng bằng uy tín, niềm tin.



Phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ tới Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 để tìm hiểu thêm về vụ việc.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân thực hiện mua bán vàng tại các cơ sở kinh doanh được Ngân hàng Nhà nước cấp phép, có trụ sở, địa điểm kinh doanh theo quy định. Bên cạnh đó, nên ưu tiên việc mua bán vàng trực tiếp, hạn chế mua bán vàng qua hình thức online, khó kiểm chứng, từ đó hạn chế rủi ro có thể xảy ra.