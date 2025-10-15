HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chiều nay 15-10, giá vàng trên thị trường tự do chạm mốc 164 triệu đồng/lượng

Thái Phương

(NLĐO) – Đà tăng sốc của giá vàng thế giới kéo giá vàng miếng SJC lần đầu chạm mốc 148 triệu đồng ở các công ty vàng và ngân hàng.

Lúc 16 giờ ngày 15-10, giá vàng miếng SJC được các công ty vàng SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết lên mức cao mới, 146 triệu đồng/lượng mua vào, 148 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 700.000 đồng so với buổi sáng. Chỉ trong 1 ngày, giá vàng tăng tổng cộng 1,6 triệu đồng/lượng. 

Đây cũng là mức giá cao lịch sử của vàng miếng, được các ngân hàng như ACB, Eximbank niêm yết vào chiều nay.

Cùng nhịp đi lên, vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng với tốc độ nhanh hơn. Tại Công ty SJC, giá giao dịch vàng nhẫn đạt 144,2 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 1 triệu đồng so với buổi sáng. Chỉ trong 1 ngày, giá vàng nhẫn đã cao hơn 2,8 triệu đồng.

Mức giá vàng nhẫn cao hơn tại Công ty PNJ, khi nhẫn trơn thương hiệu PNJ bán ra lên tới 147,8 triệu đồng – áp sát giá vàng miếng SJC.

- Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC tăng tiếp

Diễn biến tăng sốc phải kể đến thị trường tự do. Chiều nay, một số cửa hàng thậm chí đẩy giá vàng miếng SJC lên 161 triệu đồng mua vào và 164 triệu đồng bán ra, cao hơn giá niêm yết tại các công ty lớn tới 16 triệu đồng/lượng, mức cách biệt chưa từng có.

Đây là mức chênh lệch cao kỷ lục trong thời gian qua – các chuyên gia cảnh báo rủi ro lớn khi giá vàng miếng SJC tại các ngân hàng thương mại, công ty vàng và cửa hàng vàng nhỏ ở mức quá cao.

Giá vàng trong nước tăng sốc theo đà đi lên của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý tiếp tục vượt dự báo - lập đỉnh mới vượt 4.200 USD/ounce. Lúc 16 giờ, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.217 USD/ounce, tăng thêm khoảng 40 USD/ounce so với buổi sáng.

Chỉ trong vài ngày, mỗi ounce tăng tới 200 USD/ounce (tương đương mức tăng khoảng 4,4 triệu đồng).

Theo giới phân tích, những căng thẳng mới trong thương chiến Mỹ - Trung Quốc đã hỗ trợ giá vàng chưa ngừng đà tăng sốc. Đồng thời, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất cũng hỗ trợ kim loại quý đi lên. Bất chấp nguy cơ biến động ngắn hạn và khả năng điều chỉnh, giá vàng vẫn được Ngân hàng Bank of America (Mỹ) dự báo có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce.

Ngân hàng này dự báo giá vàng bình quân năm 2026 sẽ vào khoảng 4.438 USD/ounce. Đây là ngân hàng từng dự đoán giá vàng sẽ vươn tới 4.000 USD/ounce trong năm nay và khi mục tiêu này đã thành hiện thực, các chuyên gia của ngân hàng tiếp tục nâng kỳ vọng lên mức cao hơn.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 134,2 triệu đồng/lượng.

- Ảnh 3.

Giá vàng tại các công ty và ngân hàng thương mại

- Ảnh 4.

Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do

- Ảnh 5.

Giá vàng thế giới liên tục tăng sốc

 

Sáng 15-10, giá vàng miếng SJC vượt 147 triệu đồng/lượng

Sáng 15-10, giá vàng miếng SJC vượt 147 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng tiếp lên mốc cao mới theo đà nhảy vọt của giá thế giới.

Giá vàng hôm nay, 15-10: Tiếp nối đà tăng

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay (15-10) duy trì xu hướng tăng mạnh khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc leo thang

Giá bạc hôm nay 14-10: Tăng không kém giá vàng, bạc Phú Quý vượt xa mốc 2 triệu đồng

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế lập mốc đỉnh mới, kéo giá bạc Phú Quý vượt xa mốc 2 triệu đồng/lượng.

