Bạn đọc

Chiều nay, CSGT ra quân đảm bảo người dân quay trở lại TP HCM an toàn

Anh Vũ

(NLĐO) - Từ 14 giờ ngày 2-9, các Đội, Trạm thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM đã đồng loạt ra quân.

Chiều 2-9, đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) cho biết từ 14 giờ hôm nay (2-9) các Đội, Trạm thuộc PC08 ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông đón người dân trở lại thành phố.

Chiều nay, CSGT ra quân đảm bảo người dân quay trở lại TP HCM an toàn- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT trước giờ ra quân.

Lực lượng CSGT sẽ tăng cường xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây mất an toàn giao thông đường bộ như: Vi phạm nồng độ cồn; chở quá số người quy định; chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; vượt, chuyển hướng, chuyển làn không đúng quy định; sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện; không chấp hành tín hiệu giao thông;...

Bên cạnh đó, chú trọng công tác kiểm soát, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải trên đường bộ và đường thủy, các hành vi vi phạm chủ yếu như: đón, trả khách không đúng nơi quy định; dừng, đỗ xe nơi có biển báo cấm dừng, đỗ xe; chở quá số người quy định; tự ý lập "bến cóc", điểm đón trả khách trái phép; chuyển hướng hoặc chuyển làn không có tín hiệu báo trước; để hàng hóa trong khoang hành khách;...

Đại diện PC08 cũng lưu ý lưu lượng phương tiện từ các tỉnh, thành lân cận quay lại TP HCM sẽ tăng đột biến, nhất là trên các tuyến quốc lộ và cao tốc kết nối vùng Đông – Tây Nam Bộ.

Hiện thành phố đang triển khai thi công nhiều công trình trên đường bộ đang khai thác như khu vực cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13; nút giao Tân Vạn (đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch) thuộc Dự án đường Vành đai 3; Nút giao An Phú; Nút giao Mỹ Thủy… Do đó, người dân chú ý chú ý khi lưu thông qua các khu vực này.

Đồng thời, điểm nóng giao thông cũng gồm: Nút giao An Sương, An Lạc, cầu Đồng Nai, nút giao Mỹ Thủy, nút giao An Phú, Vành đai 3, khu vực hầm chui và cầu vượt trọng điểm, các phà.

"Chủ động lựa chọn khung giờ hợp lý và cân nhắc các lộ trình thay thế không chỉ giúp người dân rút ngắn thời gian di chuyển, đảm bảo an toàn cho bản thân mà còn góp phần giảm tải cho hệ thống giao thông đô thị" - đại diện PC08 nói.

Tin liên quan

CLIP: Cảnh sát giao thông “mở đường” cứu nạn nhân gặp nạn

CLIP: Cảnh sát giao thông “mở đường” cứu nạn nhân gặp nạn

(NLĐO)-Đường hẹp, nhiều phương tiện không nhường đường, nạn nhân giãy giụa trên xe nên Cảnh sát giao thông Đồng Nai “mở đường” cứu nạn nhân suốt 22 km

Người dân TP HCM đổ xô về quê nghỉ lễ 2-9, giao thông hỗn loạn

(NLĐO) - Từ chiều tối 29-8, các cửa ngõ, bến xe, đường đến sân bay... ở TP HCM, giao thông ùn tắc do rất đông người đổ xô đi du lịch, về quê nghỉ lễ 2-9

Công an TP HCM ra khuyến cáo đặc biệt về giao thông dịp lễ 2-9

(NLĐO) - CSGT TP HCM khuyến cáo người dân chú ý an toàn giao thông dịp lễ 2-9, nhất là tại cửa ngõ, bến xe, nhà ga và sân bay

