Bạn đọc

Chiều nay, triều cường ở TP HCM vượt mức lịch sử, CSGT khuyến cáo người dân

Anh Vũ

(NLĐO) - Triều cường ở TP HCM được dự báo vượt mức lịch sử vào chiều tối nay.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, chiều nay (6-11), triều cường ở TP HCM có thể vượt mức lịch sử.

Chiều nay, triều cường ở TP HCM vượt mức lịch sử, CSGT khuyến cáo người dân - Ảnh 1.

Triều cường dâng trên đường Võ Văn Kiệt vào chiều tối 6-11.

Cụ thể, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền), mực nước dự kiến đạt mức 1,72 - 1,78 m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,12 - 0,18 m. 

Đây là mức triều cao, sẽ gây ngập ở các địa bàn trũng thấp như Thanh Đa, Bình Quới, khu vực huyện Nhà Bè, quận 6, quận 8 trước đây...

CSGT ứng trực 24/24

Do triều cường vượt đỉnh, đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM vừa cảnh báo nguy cơ gây mất an toàn giao thông triều cường cao.

Để người dân lưu thông an toàn, lực lượng CSGT đã chủ động triển khai kế hoạch tăng cường bố trí lực lượng tại các tuyến đường bị ảnh hưởng bởi triều cường, các điểm ngập sâu, khu vực dễ xảy ra ùn tắc… để hướng dẫn, phân luồng giao thông, đảm bảo cho người dân di chuyển an toàn.

CSGT cũng sẽ ứng trực tại các chốt điểm, sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển qua các đoạn đường ngập, đưa phương tiện bị chết máy, bị mắc kẹt do ngập nước ra khỏi khu vực nguy hiểm; phối hợp với các lực lượng khác như Công an xã, thanh niên xung phong, an ninh cơ sở để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trên các tuyến đường thủy, PC08 cũng đã bố trí sẵn sàng lực lượng ứng trực 24/24, chuẩn bị xuồng, phao cứu sinh,… kết hợp tuần tra xuyên suốt trên các tuyến, tập trung vào những điểm dễ xảy ra lốc xoáy, nước chảy xiết, luồng cong gấp, những công trình đang thi công sửa chữa, cầu yếu, những nơi có nguy cơ sạt lở cao,…

Ngoài ra, PC08 phối hợp Sở xây dựng TP HCM tiến hành khảo sát, thiết lập rào chắn, biển cảnh báo… tại những đoạn đường bị ngập nặng, nguy hiểm để cảnh báo cấm các phương tiện không đi vào; kiểm tra hệ thống thoát nước, cống rãnh và các điểm xung yếu trên đường để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh tình trạng tắc nghẽn gây ngập nặng.

Đại diện PC08 khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần quan tâm theo dõi thông tin thời tiết trước và nắm bắt tình hình giao thông trên các tuyến đường thông qua phương tiện thông tin đại chúng để chủ động lựa chọn hướng đi, lộ trình thích hợp.

phân luồng giao thông triều cường TRIỀU CƯỜNG ĐẠT ĐỈNH
