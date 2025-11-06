Ngập do mưa dông và triều cường ở TP HCM: Nhiều khuyến cáo quan trọng

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều cường đợt này có khả năng cao hơn kỳ triều đầu tháng Chín (âm lịch) - vượt mức triều lịch sử, đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào hôm nay và ngày mai (ngày 6 và 7-11, tức 17 và 18-9 âm lịch).
Cụ thể, tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở mức 1,77-1,8m (ở mức trên báo động 3 từ 0,17-0,2 m); thời gian xuất hiện đỉnh triều 4-6 giờ và 17-19 giờ. Còn tại trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,88-1,9 m (ở mức trên báo động 3 từ 0,28-0,3 m).
Dự báo, sau khi đạt đỉnh, mực nước tại các trạm xuống chậm trong ngày 8-11, sau xuống nhanh hơn. Mực nước đỉnh triều cao trên báo động 1 còn duy trì hết ngày 11-11.
Theo đó, mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2. Đây là kỳ triều cường cao trong năm, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TP HCM.
Chủ động ứng phó
Ứng dụng Meteo Viet - thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết hôm nay, TP HCM dự báo có mưa lớn, đặc biệt vào buổi chiều và tối, với xác suất mưa cao, kết hợp triều cường, khiến nguy cơ ngập úng tại các khu vực ven sông, kênh rạch và các tuyến đường trũng tăng cao.
Người dân cần chủ động phòng tránh, mang theo áo mưa, ô (dù) khi ra ngoài, ngay cả khi trời nắng, đồng thời hạn chế di chuyển vào giờ mưa lớn để tránh bị mắc kẹt do ngập nước hoặc sự cố giao thông.
Lưu ý, các cơn mưa lớn thường đi kèm dông, sét và gió giật mạnh, vì vậy cần tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây to, cột điện hoặc các vật dễ đổ. Những hộ dân sinh sống ở khu vực thấp trũng nên kiểm tra và dọn dẹp hệ thống thoát nước quanh nhà để nước có thể thoát nhanh hơn, đồng thời di chuyển xe cộ đến nơi cao ráo để hạn chế hư hỏng.
Khi di chuyển qua các đoạn đường ngập, người dân cần giảm tốc độ, quan sát kỹ mực nước, tránh đi vào vùng nước sâu hoặc những khu vực không rõ độ sâu, có thể có hố ga, chướng ngại vật nguy hiểm. Ngoài ra, khi nước ngập vào nhà, nên ngắt cầu dao tổng để phòng nguy cơ chập điện.
Người dân cần theo dõi các bảng tin dự báo triều cường, dự báo mưa dông, chủ động sắp xếp công việc, lựa chọn tuyến đường di chuyển an toàn và giảm thiểu rủi ro do mưa lớn kết hợp triều cường gây ra.
Theo thống kê của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP HCM), cho đến nay, TP HCM còn 6 tuyến đường trục chính ngập do triều cường gồm: Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương, Đào Sư Tích, Phạm Hữu Lầu và Quốc lộ 50.
Mỗi khi triều cường đạt đỉnh, nước có thể ngập từ 30 phút đến 120 phút.
