Ngập do mưa dông và triều cường ở TP HCM: Nhiều khuyến cáo quan trọng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ngập do mưa dông và triều cường ở TP HCM: Nhiều khuyến cáo quan trọng

ÁI MY

(NLĐO) - Hôm nay, triều cường tại TP HCM đạt đỉnh, trùng thời điểm mưa kéo dài; người dân cần lưu ý các khuyến cáo và chủ động ứng phó.

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều cường đợt này có khả năng cao hơn kỳ triều đầu tháng Chín (âm lịch) - vượt mức triều lịch sử, đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào hôm nay và ngày mai (ngày 6 và 7-11, tức 17 và 18-9 âm lịch).

Cụ thể, tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở mức 1,77-1,8m (ở mức trên báo động 3 từ 0,17-0,2 m); thời gian xuất hiện đỉnh triều 4-6 giờ và 17-19 giờ. Còn tại trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,88-1,9 m (ở mức trên báo động 3 từ 0,28-0,3 m).

Dự báo, sau khi đạt đỉnh, mực nước tại các trạm xuống chậm trong ngày 8-11, sau xuống nhanh hơn. Mực nước đỉnh triều cao trên báo động 1 còn duy trì hết ngày 11-11.

Ngập do mưa dông và triều cường ở TP HCM: Nhiều khuyến cao quan trọng - Ảnh 1.

Dù hôm nay triều cường đạt đỉnh, nhưng nhiều nơi ở TP HCM đã ngập từ chiều hôm qua - Ảnh: ANH VŨ

Theo đó, mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2. Đây là kỳ triều cường cao trong năm, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TP HCM.

Chủ động ứng phó

Ứng dụng Meteo Viet - thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết hôm nay, TP HCM dự báo có mưa lớn, đặc biệt vào buổi chiều và tối, với xác suất mưa cao, kết hợp triều cường, khiến nguy cơ ngập úng tại các khu vực ven sông, kênh rạch và các tuyến đường trũng tăng cao.

Người dân cần chủ động phòng tránh, mang theo áo mưa, ô (dù) khi ra ngoài, ngay cả khi trời nắng, đồng thời hạn chế di chuyển vào giờ mưa lớn để tránh bị mắc kẹt do ngập nước hoặc sự cố giao thông.

Lưu ý, các cơn mưa lớn thường đi kèm dông, sét và gió giật mạnh, vì vậy cần tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây to, cột điện hoặc các vật dễ đổ. Những hộ dân sinh sống ở khu vực thấp trũng nên kiểm tra và dọn dẹp hệ thống thoát nước quanh nhà để nước có thể thoát nhanh hơn, đồng thời di chuyển xe cộ đến nơi cao ráo để hạn chế hư hỏng.

Khi di chuyển qua các đoạn đường ngập, người dân cần giảm tốc độ, quan sát kỹ mực nước, tránh đi vào vùng nước sâu hoặc những khu vực không rõ độ sâu, có thể có hố ga, chướng ngại vật nguy hiểm. Ngoài ra, khi nước ngập vào nhà, nên ngắt cầu dao tổng để phòng nguy cơ chập điện.

Người dân cần theo dõi các bảng tin dự báo triều cường, dự báo mưa dông, chủ động sắp xếp công việc, lựa chọn tuyến đường di chuyển an toàn và giảm thiểu rủi ro do mưa lớn kết hợp triều cường gây ra.

Theo thống kê của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP HCM), cho đến nay, TP HCM còn 6 tuyến đường trục chính ngập do triều cường gồm: Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương, Đào Sư Tích, Phạm Hữu Lầu và Quốc lộ 50.

Mỗi khi triều cường đạt đỉnh, nước có thể ngập từ 30 phút đến 120 phút.

Tin liên quan

Dự báo thời tiết hôm nay, 6-11: TP HCM có mưa dông kéo dài

Dự báo thời tiết hôm nay, 6-11: TP HCM có mưa dông kéo dài

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết, hôm nay TP HCM có mưa xuất hiện sớm, khả năng mưa kéo dài về trưa chiều, tối và đêm.

TP HCM đón đợt triều cường vượt mức lịch sử mới từ ngày mai

(NLĐO) - Theo dự báo, đỉnh triều cường cao nhất xuất hiện vào ngày 6 và 7-11, có nơi cao trên báo động 3, khả năng vượt mức lịch sử.

Gia Lai tạm cấm phương tiện qua cầu Thị Nại do ảnh hưởng bão số 13 Kalmaegi

(NLĐO) - Do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã tạm cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Thị Nại từ 11 giờ trưa 6-11.

Dự báo thời tiết TP HCM mưa kéo dài triều cường ngập do triều cường mưa ngập
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo