Bạn đọc

Triều cường dâng cao, giao thông ở TP HCM "tê liệt" giờ tan tầm

Anh Vũ

(NLĐO) - Ngày mai (6-11), triều cường được dự báo sẽ lên đỉnh. Dù vậy, chiều tối nay triều cường đã bắt đầu dâng cao.

CLIP: Từ chiều 5-11, triều cường ở TP HCM bắt đầu dâng cao.

Chiều tối 5-11, triều cường kết hợp mưa lớn làm nước dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở TP HCM ngập sâu, giao thông tê liệt.

Triều cường ở TP HCM lên cao, giao thông rối loạn - Ảnh 1.

Khu đô thị Mizuki Flora bị ngập sâu.

Ghi nhận tại đường số 1, khu đô thị Mizuki Flora, xã Bình Hưng nước lênh láng, nhiều đoạn biến thành "sông".

Nước dâng cao vào giờ tan tầm khiến nhiều người đi xe máy phải dắt bộ, chật vật di chuyển qua dòng nước.

Chị Nguyễn Thị Minh Thuyền (ngụ phường Phú Định) cho biết, chiều nay chị đón con ở Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu đô thị Mizuki Flora nhưng đến hơn 18 giờ chị mới dám về vì phải chờ nước rút.

Đến 19 giờ, ghi nhận đoạn đường trên vẫn còn ngập.

Chiều nay, các tuyến đường như Bình Quới (phường Bình Quới), đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7 cũ), đường Bình Đông (phường Bình Đông)... cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cường cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh và ở mức cao.

Đỉnh triều đợt này có khả năng xấp xỉ hoặc cao hơn kỳ triều đầu tháng 9 (âm lịch), đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào ngày 6 và 7-11 (tức ngày 17 và 18-9 âm lịch).

Triều cường ở TP HCM lên cao, giao thông rối loạn - Ảnh 2.

Người dân chật vật di chuyển về nhà

Triều cường ở TP HCM lên cao, giao thông rối loạn - Ảnh 3.

Giao thông rối loạn trên đường Huỳnh Tấn Phát

Triều cường ở TP HCM lên cao, giao thông rối loạn - Ảnh 4.
Triều cường ở TP HCM lên cao, giao thông rối loạn - Ảnh 5.

Nước cũng lênh láng trên đường Võ Văn Kiệt

Triều cường ở TP HCM lên cao, giao thông rối loạn - Ảnh 6.

Triều cường lên cao ở khu vực Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu đô thị Mizuki Flora

Triều cường ở TP HCM lên cao, giao thông rối loạn - Ảnh 7.
Triều cường ở TP HCM lên cao, giao thông rối loạn - Ảnh 8.
Triều cường ở TP HCM lên cao, giao thông rối loạn - Ảnh 9.
Triều cường ở TP HCM lên cao, giao thông rối loạn - Ảnh 10.

Người dân chật vật để băng qua dòng nước.

Triều cường ở TP HCM lên cao, giao thông rối loạn - Ảnh 11.

Nước ngập "cô lập" nhiều căn nhà.

Triều cường ở TP HCM lên cao, giao thông rối loạn - Ảnh 12.

Nước ngập kéo dài vài trăm mét.

Triều cường ở TP HCM lên cao, giao thông rối loạn - Ảnh 13.

Một người mẹ bế con băng qua dòng nước

Triều cường ở TP HCM lên cao, giao thông rối loạn - Ảnh 14.

Nhiều xe chết máy phải dắt bộ

Triều cường ở TP HCM lên cao, giao thông rối loạn - Ảnh 15.

Một em nhỏ cùng cha lội nước

Tin liên quan

Công an cấp xã TP HCM sẽ đến từng nhà để thu thập dữ liệu về xe

Công an cấp xã TP HCM sẽ đến từng nhà để thu thập dữ liệu về xe

(NLĐO) - Hiện TP HCM có 12.000.000 xe cần phải rà soát, thu thập và làm sạch dữ liệu.

CSGT TP HCM “soi” vi phạm ngay trong bãi xe trường học

(NLĐO) - Kiểm tra bãi xe Trường THPT Phạm Văn Sáng, tổ công tác phát hiện 5 xe máy do học sinh chạy đến trường.

Từ đây tới cuối năm, Nam Bộ còn xuất hiện triều cường vượt mức lịch sử?

(NLĐO) - Người dân miền Đông Nam Bộ được khuyến cáo theo dõi sát diễn biến thời tiết, diễn biến triều cường.

