Triều cường dâng cao, giao thông ở TP HCM "tê liệt" giờ tan tầm

CLIP: Từ chiều 5-11, triều cường ở TP HCM bắt đầu dâng cao.

Chiều tối 5-11, triều cường kết hợp mưa lớn làm nước dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở TP HCM ngập sâu, giao thông tê liệt.

Khu đô thị Mizuki Flora bị ngập sâu.

Ghi nhận tại đường số 1, khu đô thị Mizuki Flora, xã Bình Hưng nước lênh láng, nhiều đoạn biến thành "sông".

Nước dâng cao vào giờ tan tầm khiến nhiều người đi xe máy phải dắt bộ, chật vật di chuyển qua dòng nước.

Chị Nguyễn Thị Minh Thuyền (ngụ phường Phú Định) cho biết, chiều nay chị đón con ở Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu đô thị Mizuki Flora nhưng đến hơn 18 giờ chị mới dám về vì phải chờ nước rút.

Đến 19 giờ, ghi nhận đoạn đường trên vẫn còn ngập.

Chiều nay, các tuyến đường như Bình Quới (phường Bình Quới), đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7 cũ), đường Bình Đông (phường Bình Đông)... cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cường cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh và ở mức cao.

Đỉnh triều đợt này có khả năng xấp xỉ hoặc cao hơn kỳ triều đầu tháng 9 (âm lịch), đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào ngày 6 và 7-11 (tức ngày 17 và 18-9 âm lịch).

Người dân chật vật di chuyển về nhà

Giao thông rối loạn trên đường Huỳnh Tấn Phát

Nước cũng lênh láng trên đường Võ Văn Kiệt

Triều cường lên cao ở khu vực Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu đô thị Mizuki Flora

Người dân chật vật để băng qua dòng nước.

Nước ngập "cô lập" nhiều căn nhà.

Nước ngập kéo dài vài trăm mét.

Một người mẹ bế con băng qua dòng nước

Nhiều xe chết máy phải dắt bộ