Chiếu phim về Bác Hồ miễn phí phục vụ người lao động

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2026) và hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18, Công đoàn phường Tây Thạnh, TPHCM đã tổ chức chương trình chiếu phim tư liệu "Hồ Chí Minh – Chân dung một con người" phục vụ miễn phí cho khoảng 100 đoàn viên, người lao động và con CNVC-LĐ.

Đoàn viên, người lao động cùng gia đình xem phim tư liệu về Bác Hồ

Chương trình chiếu phim diễn ra trong 2 ngày 18 và 19-5 (lúc 18 giờ) tại phòng chiếu phim của Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Tân Sơn Nhì (213 Lê Trọng Tấn, phường Tân Sơn Nhì, TPHCM). Ngoài xem phim, người lao động và các em nhỏ còn được Công đoàn phường Tây Thạnh phụ vụ miễn phí bánh kẹo, nước uống…

Gia đình đoàn viên, người lao động chụp hình lưu niệm tại buổi xem phim về Bác Hồ

Theo đại diện Công đoàn phường Tây Thạnh, chương trình hướng tới tuyên truyền sâu rộng về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, CNVC-LĐ và gia đình.

Đồng thời, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tạo sân chơi văn hóa tinh thần lành mạnh, góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động.

