Chikungunya bùng phát ở nhiều nước, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Chikungunya bùng phát ở nhiều nước, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

N.Dung

(NLĐO) - Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ Chikungunya xâm nhập Việt Nam, yêu cầu tăng giám sát cửa khẩu, diệt muỗi và xử lý triệt để ổ dịch.

Ngày 10-8, Bộ Y tế ra công văn khẩn yêu cầu các địa phương tăng cường phòng chống bệnh Chikungunya, trong bối cảnh dịch bệnh này gia tăng tại nhiều quốc gia, đặc biệt ở Trung Quốc. Nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam được cảnh báo cao do người nhập cảnh mang mầm bệnh.

Chikungunya bùng phát ở nhiều nước, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn- Ảnh 1.

Chikungunya có thể xâm nhập Việt Nam từ người nhập cảnh

Từ đầu năm đến 8-8, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc, song muỗi Aedes, véc-tơ truyền bệnh, đang vào mùa cao điểm tại nhiều địa phương. Mùa hè cũng là thời điểm lượng khách du lịch trong và ngoài nước tăng, tạo điều kiện bệnh xâm nhập và lây lan nhanh trong cộng đồng.

Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng, đặc biệt ở nơi có người trở về từ vùng dịch; lấy mẫu xét nghiệm khi phát hiện ca nghi ngờ; xử lý triệt để ổ dịch, giám sát mật độ muỗi và véc-tơ truyền bệnh.

Các cơ sở y tế cần tổ chức thu dung, điều trị kịp thời, phân luồng bệnh nhân, tránh quá tải; kết hợp phòng chống Chikungunya với chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy phòng sốt xuất huyết. Tất cả hộ gia đình tại vùng dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi.

Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng cùng các bệnh viện trực thuộc Bộ phối hợp giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống, đặc biệt tại các tỉnh biên giới.

Trước đó, ngày 8-8, Cục Phòng bệnh đã gửi công văn khẩn tới các trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có hoạt động kiểm dịch, yêu cầu tăng cường giám sát tất cả hành khách, phương tiện, hàng hóa nhập cảnh, đặc biệt từ vùng dịch, nhằm phát hiện sớm ca nghi ngờ hoặc mang véc-tơ truyền bệnh để xử lý ngay tại cửa khẩu.

Chikungunya bùng phát ở nhiều nước, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn- Ảnh 2.

Triệu chứng của bệnh Chikungunya là sốt cao đột ngột và đau khớp dữ dội. Ảnh: Internet

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh Chikungunya lần đầu được ghi nhận năm 1952 tại Tanzania. Ngày 22-7, WHO cảnh báo về sự lây lan nhanh, với các đợt bùng phát lớn tại đảo La Réunion, Mayotte, lan sang châu Phi, Nam Á, châu Âu.

Tại Quảng Đông (Trung Quốc), hơn 4.800 ca được ghi nhận trong nửa đầu năm - đợt bùng phát lớn nhất từ trước tới nay tại khu vực. Singapore cũng báo cáo 17 ca từ đầu năm, gấp đôi cùng kỳ 2024, phần lớn từng đến vùng dịch.

WHO khuyến cáo các quốc gia tăng cường vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy, ngủ màn, mặc quần áo dài để tránh muỗi đốt, giám sát và xử lý ổ dịch. Bệnh hiện chưa có thuốc kháng virus đặc hiệu, việc điều trị tập trung hạ sốt, giảm đau, uống nhiều nước và nghỉ ngơi.

Bộ Y tế cho biết bệnh Chikungunya không lây trực tiếp từ người sang người mà qua muỗi Aedes – cùng loại muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết, hoạt động mạnh vào ban ngày, đặc biệt sáng sớm và chiều muộn.

Triệu chứng xuất hiện sau 4-8 ngày (có thể 2-12 ngày) bị muỗi nhiễm bệnh đốt, thường tự khỏi trong 2-7 ngày. Đặc trưng là sốt đột ngột trên 38,5°C kèm đau hoặc viêm khớp nặng. Các triệu chứng khác gồm cứng khớp, đau đầu, mệt mỏi, phát ban; đau khớp có thể kéo dài nhiều ngày hoặc lâu hơn.

Nhóm nguy cơ nặng gồm trẻ sơ sinh nhiễm bệnh từ mẹ, người lớn có bệnh nền. Người đã khỏi thường có miễn dịch với Chikungunya. Hiện chưa có thuốc kháng virus đặc hiệu, điều trị chủ yếu giảm triệu chứng bằng thuốc hạ sốt, giảm đau khớp.

Tin liên quan

Trung Quốc tăng cường phòng chống Chikungunya

Trung Quốc tăng cường phòng chống Chikungunya

Theo Tổ chức Y tế thế giới, vật chủ trung gian chính truyền bệnh Chikungunya là 2 loài muỗi vằn thuộc chi Aedes: Aedes aegypti và Aedes albopictus.

Phòng dịch Chikungunya ở vùng biên

Ngoài việc căng mình phòng chống dịch Covid-19, các địa phương ở miền Tây Nam Bộ có đường biên giới giáp với Campuchia cũng đang tăng cường kiểm soát để phòng dịch bệnh mới có tên là Chikungunya (CHIKV)

An Giang tăng cường kiểm soát "bệnh lạ" Chikungunya đang lây lan tại Campuchia

(NLĐO)- Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang yêu cầu các ngành chức năng tăng cường các biện pháp nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh Chikungunya hiện đang hoành hành ở nước láng giềng Campuchia.

phòng, chống bệnh muỗi truyền bệnh chikungunya muỗi chikungunya sốt xuất huyết muỗi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo