Chìm ghe, cả gia đình gặp nạn ở Cà Mau

Ngày 16-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ chìm ghe chở vật liệu xây dựng.

Nơi xảy ra vụ chìm ghe chở vật liệu xây dựng

Theo thông tin ban đầu, trước đó, trên ghe chở vật liệu xây dựng có 3 người đậu gần cầu Lương Thế Trân.

Tối 15-5, phương tiện không may bị chìm và được người dân phát hiện rồi trình báo chính quyền địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm người dân gặp nạn.

"Người chồng tử vong đã được chúng tôi tìm thấy thi thể, vợ nạn nhân thì đang hôn mê đã được đưa đi cấp cứu. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm người còn lại là cháu bé 6 tuổi. Nạn nhân trong vụ chìm ghe chở vật liệu xây dựng quê ở tỉnh An Giang" – lãnh đạo UBND xã Lương Thế Trân thông tin thêm.