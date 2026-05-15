Thời sự

Xe bất ngờ tuột dốc khi đang sửa, tài xế tử vong dưới gầm

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Khi đang sửa xe tải thì chiếc xe bất ngờ lao xuống dốc, cuốn theo tài xế trong gầm xe khiến người này bị thương nặng rồi tử vong sau đó.

Ngày 15-5, Cơ quan CSĐT đang phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan làm rõ vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong.

Tài xế bị cuốn vào gầm xe tải tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Xe tải cuốn tài xế vào gầm rồi trôi dốc, tông vào giải phân cách cứng giữa đường mới dừng lại

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 14-5, tài xế Nguyễn Đức H. (SN 1978, trú tại thôn 4, phường An Phú, Gia Lai) điều khiển xe tải cẩu BKS 81A-723.xx vào bãi tập kết vật liệu xây dựng của Công ty TNHH MTV Phúc Thành Long (nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, thuộc làng Nha Prông, phường An Phú, tỉnh Gia Lai) để chờ lấy gạch lên xe.

Trong thời gian chờ đợi, anh Nguyễn Đức H. xuống dưới gầm xe để sửa xe, trên cabin không có người điều khiển. Bất ngờ, xe tải trôi tự do xuống dốc, cuốn theo anh Nguyễn Đức H. trong gầm xe, sau đó va chạm với xe tải đang đậu trong bãi tập kết.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe tải cẩu lao thẳng ra đường Nguyễn Chí Thanh, tông vào dải phân cách cứng rồi dừng lại.

Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Đức H. bị chấn thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng tử vong sau đó.

